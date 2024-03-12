Депутаты Жогорку Кенеша посетили завод по переработке шин в Токмоке

В рамках выездного заседания члены комитета по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике Жогорку Кенеша, а также заместители министра природных ресурсов, экологии и технического надзора и министра экономики и коммерции КР посетили завод по восстановлению и переработке автомобильных шин в городе Токмоке Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба ЗАО "Кумтор Голд Компани".

По ее данным, президент закрытого акционерного общества "Кумтор Голд Компани" Алмазбек Барыктабасов сообщил, что завод, открытый в августе 2023 года, в настоящее время работает в тестовом режиме. "Запуск завода – это вклад "Кумтор Голд Компани" в сохранение экологии нашей страны. Все эти годы использованные покрышки от крупной и специальной техники, работающей на руднике Кумтор, никак не утилизировались. Они просто складировались. Теперь у нас появилась возможность перерабатывать непригодные к дальнейшему использованию шины, изготавливая из них продукцию, востребованную на рынке", - подчеркнул он.

В ходе посещения парламентарии на месте смогли ознакомиться с работой предприятия и его продукцией. Члены Комитета выразили пожелание, что бы компания продолжила политику по открытию различных производств в регионах, что будет способствовать как развитию промышленного потенциала страны, как и созданию новых рабочих мест, увеличению налоговых отчислений.

Справка: с выходом на полную производственную мощность завод сможет перерабатывать до 2 тонн автомобильных шин в час, восстанавливать до 2000 крупногабаритных и до 8000 среднегабаритных автомобильных покрышек в год, ранее эксплуатируемых на различных видах специальной техники.

Сам завод состоит из двух цехов: в первом цехе, работающем сейчас в тестовом режиме, из автомобильных шин, не поддающихся восстановлению, получают резиновую крошку разных фракций и высоколегированную сталь. Продукция цеха используется при изготовлении напольных покрытий для детских площадок, искусственных футбольных полей, автомобильных ковриков, в текстильном производстве и металлообработке.

Во втором цехе, где будут восстанавливать автомобильные покрышки крупногабаритной техники, в настоящее время ведется установка оборудования и необходимые пуско-наладочные работы.