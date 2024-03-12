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Плати за проезд в муниципальном транспорте Оша 5 сомов через MegaPay!

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Государственный оператор сотовой связи MEGA продолжает социальную поддержку кыргызстанцев. Теперь и жители южной столицы могут существенно экономить свои финансы. Накануне в городе Ош стартовал социальный проект - при оплате через мобильное приложение MegaPay проезд в муниципальном транспорте составит 5 сомов вместо 10 сомов.

Оплата поездки через MegaPay предоставляет возможность экономии реальных денег здесь и сейчас, не связанную с возвратом денег в виде бонусов и поощрений.

Акция стартовала 11 марта и продлится по 20 апреля 2024 года.

Воспользоваться выгодным предложением легко:

  1. скачайте или обновите приложение MegaPay (доступно для скачивания в App Store и Google Play);
  2. выберите кнопку "Сканер" и отсканируйте QR-код;
  3. подтвердите платеж.

Готово!

Наклейки с QR-кодом размещены в салонах муниципального транспорта.

MegaPay - ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!


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URL: https://www.vb.kg/435793
Теги:
#MegaCom, PR
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