Плати за проезд в муниципальном транспорте Оша 5 сомов через MegaPay!

Государственный оператор сотовой связи MEGA продолжает социальную поддержку кыргызстанцев. Теперь и жители южной столицы могут существенно экономить свои финансы. Накануне в городе Ош стартовал социальный проект - при оплате через мобильное приложение MegaPay проезд в муниципальном транспорте составит 5 сомов вместо 10 сомов.

Оплата поездки через MegaPay предоставляет возможность экономии реальных денег здесь и сейчас, не связанную с возвратом денег в виде бонусов и поощрений.

Акция стартовала 11 марта и продлится по 20 апреля 2024 года.

Воспользоваться выгодным предложением легко:

скачайте или обновите приложение MegaPay (доступно для скачивания в App Store и Google Play); выберите кнопку "Сканер" и отсканируйте QR-код; подтвердите платеж.

Готово!

Наклейки с QR-кодом размещены в салонах муниципального транспорта.

MegaPay - ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!