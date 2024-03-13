Посол США в КР признал, что стратегия Госдепа провалилась

Судя по заискивающим нотам посла США в Кыргызстане, местные НПО выходят из зоны "теплого" денежного комфорта. Заокеанские дипломаты в панике.

Как говорится: "Кто о чем, а вшивый о бане". В республике в очередной раз громко заговорили о судьбе кыргызских НПО. И не устами местных политологов или депутатов, а именно грантодателей – тех самых, кто давал и дает деньги на митинги сторонников ЛГБТ, финансирует "объективную" прессу, участвует в экологических проектах и т.д.

Письмо Жапарова Блинкену спутало все карты и задело Госдеп за живое. Президент небольшого государства обозначил границы суверенитета и возможности сотрудничества с неправительственным сектором и не счел это резким выпадом в адрес американской дипломатии.

"Ответочка" прилетела не сразу, а, что называется, ждала своего часа и дождалась – 8 марта кыргызское издание tazabek публикует большое интервью с главой американской дипмиссии в республике, послом Лесли Вигери.

Вигери не стал комментировать реакцию Госдепа на письмо Жапарова, а сразу пояснил: "Правительство США по-прежнему будет привержено открытому диалогу с Кыргызской Республикой по всему спектру вопросов, включая нашу веру в то, что наличие свободной прессы и динамичного гражданского общества является важнейшим составляющим любой демократии".

А дальше о том, на каких базовых принципах держится американское благополучие и почему его непременно надо культивировать на кыргызстанской земле. Тут посол заступился за "грантоедов" (Лесли, видимо, долго заучивал эти слова – прим. автора), которые на деньги американского народа, к примеру, раздают булочки в школьных столовых по всему Кыргызстану:

"Большая часть помощи, которую Соединенные Штаты предоставляют Кыргызстану, проходит через НПО. Это партнеры-исполнители. Если НПО не смогут работать, то мы не сможем оказывать помощь кыргызстанцам. Это означает, что наша способность обеспечивать школьников горячим питанием и учебниками, оказывать необходимую медицинскую помощь для лечения опасных заболеваний или работать с кыргызскими фермерами над увеличением экспорта сельскохозяйственной продукции и поддерживать переход к новой, более экологически устойчивой экономике – все это будет потенциально ограничено данным законодательством.

Я думаю, что иногда мы утопаем в спорах из действительно необоснованных обвинений в адрес так называемых "грантоедов". НПО, которые мы поддерживаем, оказывают помощь реальным кыргызстанцам. Это происходит не только здесь, в Бишкеке, но и во всех регионах".

Словами Станиславского

Ну что сказать? Беспокоиться о благополучии детей – хороший пиар-прием. Никто же не будет говорить обратное? И не нужно в данном случае оппонировать дипломату, вспоминая фразу великого Станиславского.

В 2023 году "ВЭС 24" подробно разбирал очень показательный кейс одного НПО, которая получала деньги на борьбу со СПИДом, но только оказывались они почему-то не у врачей и фармакологов.

"Большая часть средств Глобального фонда для борьбы со СПИДом направляется в поддержку гомосексуалистов в Кыргызстане", – сообщила депутат Жылдыз Садырбаева.

Откуда такая осведомленность у парламентария, она не уточнила, но, кстати говоря, впервые на тему НПО публично высказался и спикер парламента Нурланбек Шакиев.

"Куда нашу молодежь ведут НПО? На какие деньги? Вы видите, есть опасения для нашего будущего. Сейчас речь о трансгендерах, к сожалению, тенденция растет. Мы должны бороться с этим явлением, кабмин должен работать в этом направлении. На самом деле, это большая проблема", – сказал спикер парламента.

Спикер парламента, лицо государственное, информацией обладает куда большей, чем "грантоеды", которые работают строго по своему профилю. Но даже если отвлечься от радужной повестки и посмотреть сайт посольства США, то переживающей тяжелый энергетический кризис республике посредством НПО предлагают включиться в другое:

"Американский кинорежиссер Фрэнк Чи провел четырехдневный семинар для 20 начинающих режиссеров со всей Кыргызской Республики. Участники семинара изучили технику документального кино, чтобы создать захватывающий контент для социальных сетей об экологических изменениях в своих сообществах. Семинар Фрэнка Чи был организован общественным фондом "Жандан" при финансировании посольства США".

"Семь волонтеров-специалистов Корпуса Мира, приведенных к присяге, начинают свою годовую волонтерскую службу в качестве специалистов по продвижению экотуризма в Нарынской, Иссык-Кульской, Джалал-Абадской, Ошской и Чуйской областях. Они будут работать с партнерами Кыргызской ассоциации туризма, основанной на базе местных сообществ".

Теперь снова про школьное питание. Тут Лесли, видимо, не обладает всей информацией. Не только США обеспечивают кыргызских школьников горячими обедами. Коллеги из телеграм-канала yrysbekosmonov напоминают:

"Президент Кыргызстана Садыр Жапаров во время встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным в 2023 году заявил: "Мы признательны России за выделенную с 2013 по 2022 год помощь в размере $20 млн, благодаря этому нам удалось обеспечить бесплатным питанием 180 тыс. младшеклассников и открыть республиканский центр по школьному питанию".

Еще один конек – "зеленая энергетика", огромный проект, который призван сократить выбросы углеводородов. Напомним, на одном из последних круглых столов, организованном центром "Ой Ордо", прямо заявляли, что проект буксует и, более того, его реализация может обернуться крахом всего энергетического комплекса страны.

"Что имел в виду посол США, говоря о том, что США поддерживали переход Кыргызстана к "более экологически устойчивой экономике", догадаться тоже не сложно. Это постоянные обещания инвестировать в строительство солнечной электростанции. Но пока американцы обещали, при поддержке российской стороны в Иссык-Кульской области в районе села Тору-Айгыр уже начали строить солнечную электростанцию мощностью 300 МВт. Финансирует проект российская компания "Юнигрин Энерджи", – пишут авторы того же телеграм-канала.

"Россия сегодня является главным партнером Кыргызстана в борьбе с энергетическим кризисом. На зимний период в этой связи мы подписали межправительственное соглашение по поставкам электроэнергии из России в Кыргызстан. Это является важной поддержкой для нас. Кроме того, Россия принимает активное участие в финансировании строительства ГЭС в республике, есть проекты и в области солнечной генерации. Также обсуждается возведение атомной электростанции в Кыргызстане. Все эти проекты направлены на решение проблем с дефицитом электроэнергии в республике. У России огромный опыт в реализации подобных проектов. Поэтому можно назвать ее ключевым партнером в энергетическом секторе КР", – сказал кыргызскому изданию eenergy.media ветеран энергетики КР Чоробай Акунов.

"В США каждый пятый ребенок голодает"

В 2021 году американские СМИ буквально разорвали шаблон о сытой и богатой стране.

"На улице оказалось уже 30 млн американцев. Ведущие СМИ страны больше не видят смысла скрывать очевидного. Уровень голода и безработицы в стране стремительно растет. Почти каждый пятый маленький ребенок в США голодает", – сообщал The New York Times.

На постсоветском пространстве тогда кипели нешуточные страсти. Обычные пользователи по всей ЦА советовали обратить средства американских налогоплательщиков на помощь голодающим детям. У простых людей эти факты вызывали не столько гнев, сколько боль, недоумение и шок:

"Столько туда-сюда самолетов с чиновниками, бизнесменами и прочими американскими дармоедами летает – хотели бы, давно бы на эти деньги и с бедностью поборолись, и едой обеспечили несчастных по всему миру. Значит, иные цели у американской демократии".

Так они всегда были далеко не мирными. Весь 2023 год прошел под знаком "оторвать РФ от ЦА". Рвали и связи, и вековые отношения, грозили, что последуют санкции уже против дружественных России стран. И что получилось?

Процитируем снова Вигери:

"Санкции не предназначены для того, чтобы помешать Кыргызстану поддерживать экономические отношения с Россией. Мы не преследуем такую цель.

Они сосредоточены на этих 45 пунктах, таких как авиационные детали, печатные платы и другие предметы, которые, как считаем мы и наши партнеры, включая Европу, Японию и Южную Корею, используются для вооружения. Эти компоненты двойного назначения были обнаружены в российском вооружении, найденном на поле боя.

Мы очень внимательно следим за тем, не допускают ли страны параллельный экспорт. Я хочу подчеркнуть, что речь идет всего лишь о 45 наименованиях".

В СССР существовала практика читать между строк и искать тайный смысл в написанном. Стало быть, Вигери дал понять, что стратегия Госдепа провалилась, а авиационные двигатели и платы техники – признание успеха РФ на Украине. Он же не говорит, как и чем Запад всей армадой поддерживает Незалежную и почему РФ вяло реагирует на такого рода факты…

Впрочем, даже то, что сказал Вигери, обычно дипломаты его уровня говорили перед отставкой, так сказать, чтобы в памяти сохранилось что-то доброе и светлое. Но скорее всего, имя очередного посла США забудут вскоре после отъезда из Бишкека, а долгосрочное сотрудничество между РФ и КР в разных сферах как было, так и продолжится.

Источник: ВЭС24