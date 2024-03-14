В Бельгии разрешили чередовать тюремный срок и домашний арест

Из-за переполненности тюрем власти Бельгии решили отпускать заключенных домой - месяц тюрьмы можно чередовать с месяцем домашнего ареста

В попытке решить проблему переполненности тюрем Бельгия разрешает некоторым заключенным чередовать один месяц за решеткой с месяцем домашнего ареста.

Количество заключенных превысило возможности пенитенциарных учреждений страны. В Бельгии на 10 700 мест в тюрьмах приходится 12 300 заключенных. Профсоюзы надзирателей даже грозят забастовкой.

Критики говорят, что такая ситуация связана с новой политикой, предусматривающей строгое наказание в виде тюремного заключения за менее серьезные правонарушения.

Денис Боске, адвокат по уголовным делам: "В течение последних трех лет все говорили, что внедрение или исполнение коротких сроков заключения вызовет цунами заключенных, которые будут прибывать в тюрьмы, и что у этих тюрем не будет возможности управлять ими или размещать их, ни с точки зрения гуманности, ни с точки зрения персонала, ни с точки зрения инфраструктуры".

Отбывание наказания дома не предусмотрено для осужденных за терроризм или сексуальные преступления, а также для заключенных, приговоренных к сроку более 10 лет.

Источник: euronews.com