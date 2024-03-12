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В Бишкеке на 1 тысячу человек приходится 591 машина

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В Бишкеке с 2000 года наблюдается рост автомобилизации. На сегодняшний день на 1 тысячу человек приходится 591 машина. Об этом на заседании сообщил главный архитектор столицы - начальник муниципального предприятия "Бишкекглавархитектура" Урмат Карыбаев.

По его словам, большой скачок произошло в 2005 году и наблюдается по сей день.

"В Бишкеке по данным национального статистического комитета КР на 1 января 2023 года проживает 1 млн 162 тысяч 100 человек. В свою очередь, в государственном предприятии "Унаа" зарегистрировано 687 тыс. 544 автомобиля. Этот показатель Бишкек должен был достигнуть только в 2040 году. Мы опередили время", - сказал он.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/435801
Теги:
Бишкек, автомобили
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