В Бишкеке на 1 тысячу человек приходится 591 машина

В Бишкеке с 2000 года наблюдается рост автомобилизации. На сегодняшний день на 1 тысячу человек приходится 591 машина. Об этом на заседании сообщил главный архитектор столицы - начальник муниципального предприятия "Бишкекглавархитектура" Урмат Карыбаев.

По его словам, большой скачок произошло в 2005 году и наблюдается по сей день.

"В Бишкеке по данным национального статистического комитета КР на 1 января 2023 года проживает 1 млн 162 тысяч 100 человек. В свою очередь, в государственном предприятии "Унаа" зарегистрировано 687 тыс. 544 автомобиля. Этот показатель Бишкек должен был достигнуть только в 2040 году. Мы опередили время", - сказал он.

Источник: Кабар