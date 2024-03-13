Погода
$ 89.42 - 89.72
€ 97.22 - 98.22

В Кыргызском аграрном университете отметили Всемирный день водных ресурсов

74  0
- Канат Кожоев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Водные ресурсы в Кыргызстане (и вообще в Центральной Азии) – тема больная. Последние годы – очень больная. В этом смысле республика голодает. Особенно с относительно недавнего времени испытывает и водноресурсный голод (можно даже назвать это жаждой), и голод кадровый, и голод технический.

Чтобы утолить голод, все средства хороши. В том числе и праздники, устраиваемые в честь Ее Величества Воды в школах и вузах. Всевозможные презентации, конкурсы и соревнования – это не просто игра. Они призваны повысить осведомленность детей и молодежи о водных проблемах и предполагаемых путях их решения, а также выявить поистине талантливых и неравнодушных ребят, которые в будущем хотят и могут стать отличными специалистами-водниками.

Утром 11 марта в актовом зале КНАУ собрались четыре студенческих команды – представители Кыргызского государственного технического университета, Кыргызско-Российского Славянского университета, Американского университета в Центральной Азии и хозяева мероприятия – студенты КНАУ. Программа соревнований включала научно-познавательные презентации, посвященные важности сохранения водных (и вообще природных) ресурсов и бережного отношения к ним, взаимосвязи воды с энергетикой, сельским хозяйством и экологией; кроме этого – дебаты на ту же водную и околоводную тему; кроссворд и интерактивные игры; театрализованные представления о водных ресурсах.

Команда КРСУ выступила с презентацией на тему "Искусственные ледники и водоемы". Речь шла в основном о разведении форели (разумеется, в искусственных водоемах). В нашей стране достаточно хорошие условия для выращивания этой рыбы – горные реки с холодной чистой водой. Большая часть форели уходит на экспорт. Главное в процессе этого производства – не забывать об экологии, нанесение ущерба которой сказывается и на здоровье рыбы. Отдельная тема – искусственные ледники. Их создание сейчас, в условиях глобального потепления и таяния ледников естественных, представляется крайне необходимым.

Студенты АУЦА подготовили презентацию под названием "Роль воды в экосистемах Центральной Азии". Роль воды не сводится только к орошению пастбищ, выработке электричества и утолению жажды. Вода принимает участие в терморегуляции любого организма, действует как климатический термометр, регулируя температуру в экосистеме, повышая ее днем и снижая ночью…

Представители Аграрного университета говорили о сельском хозяйстве, которое в Кыргызстане на сто процентов зависит от воды, и о том, как развивать животноводство и земледелие в условиях ее тотального дефицита, а представители КТУ – о гидроэнергетических ресурсах Кыргызстана, их состоянии и возобновляемости.

В конкурсе по отгадыванию "водного" кроссворда жюри оценивало количество слов, угаданных той или иной командой (у кого больше – тот и победил), в театрализованных сценках на тему воды учитывались подача и раскрытие самой темы, ее злободневность и, само собой, актерское мастерство участников.

Координаторами мероприятия выступили преподаватели тех же вузов.

По общим итогам дня первое место заняла команда КГТУ, второе – КРСУ, третье – КНАУ, четвертое – АУЦА. Собственно, не так уж и важно было распределение мест: все участники награждены дипломами и ценными призами. Гораздо важнее, что среди студентов кыргызских вузов есть, оказывается, немало тех, кто в полной мере осознает проблемы и беды в сфере водных ресурсов и искренне готов через два-три года принять активное участие в их решении.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/435803
Теги:
вода, конкурс, сельское хозяйство, студенты, водный кризис
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  