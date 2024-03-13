В Кыргызском аграрном университете отметили Всемирный день водных ресурсов

Водные ресурсы в Кыргызстане (и вообще в Центральной Азии) – тема больная. Последние годы – очень больная. В этом смысле республика голодает. Особенно с относительно недавнего времени испытывает и водноресурсный голод (можно даже назвать это жаждой), и голод кадровый, и голод технический.

Чтобы утолить голод, все средства хороши. В том числе и праздники, устраиваемые в честь Ее Величества Воды в школах и вузах. Всевозможные презентации, конкурсы и соревнования – это не просто игра. Они призваны повысить осведомленность детей и молодежи о водных проблемах и предполагаемых путях их решения, а также выявить поистине талантливых и неравнодушных ребят, которые в будущем хотят и могут стать отличными специалистами-водниками.

Утром 11 марта в актовом зале КНАУ собрались четыре студенческих команды – представители Кыргызского государственного технического университета, Кыргызско-Российского Славянского университета, Американского университета в Центральной Азии и хозяева мероприятия – студенты КНАУ. Программа соревнований включала научно-познавательные презентации, посвященные важности сохранения водных (и вообще природных) ресурсов и бережного отношения к ним, взаимосвязи воды с энергетикой, сельским хозяйством и экологией; кроме этого – дебаты на ту же водную и околоводную тему; кроссворд и интерактивные игры; театрализованные представления о водных ресурсах.

Команда КРСУ выступила с презентацией на тему "Искусственные ледники и водоемы". Речь шла в основном о разведении форели (разумеется, в искусственных водоемах). В нашей стране достаточно хорошие условия для выращивания этой рыбы – горные реки с холодной чистой водой. Большая часть форели уходит на экспорт. Главное в процессе этого производства – не забывать об экологии, нанесение ущерба которой сказывается и на здоровье рыбы. Отдельная тема – искусственные ледники. Их создание сейчас, в условиях глобального потепления и таяния ледников естественных, представляется крайне необходимым.

Студенты АУЦА подготовили презентацию под названием "Роль воды в экосистемах Центральной Азии". Роль воды не сводится только к орошению пастбищ, выработке электричества и утолению жажды. Вода принимает участие в терморегуляции любого организма, действует как климатический термометр, регулируя температуру в экосистеме, повышая ее днем и снижая ночью…

Представители Аграрного университета говорили о сельском хозяйстве, которое в Кыргызстане на сто процентов зависит от воды, и о том, как развивать животноводство и земледелие в условиях ее тотального дефицита, а представители КТУ – о гидроэнергетических ресурсах Кыргызстана, их состоянии и возобновляемости.

В конкурсе по отгадыванию "водного" кроссворда жюри оценивало количество слов, угаданных той или иной командой (у кого больше – тот и победил), в театрализованных сценках на тему воды учитывались подача и раскрытие самой темы, ее злободневность и, само собой, актерское мастерство участников.

Координаторами мероприятия выступили преподаватели тех же вузов.

По общим итогам дня первое место заняла команда КГТУ, второе – КРСУ, третье – КНАУ, четвертое – АУЦА. Собственно, не так уж и важно было распределение мест: все участники награждены дипломами и ценными призами. Гораздо важнее, что среди студентов кыргызских вузов есть, оказывается, немало тех, кто в полной мере осознает проблемы и беды в сфере водных ресурсов и искренне готов через два-три года принять активное участие в их решении.