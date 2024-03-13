14 марта в некоторых районах Бишкека отключат воду

14 марта будет прекращена подача питьевой воды в жилые массивы "Алтын-Ордо", "Кара-Жыгач", "Полицейский городок". Также в район отключения входят: улица Достоевского, улица Анкара, улица Ауэзова и линия железной дороги. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, вода не будет подаваться с 9:00 до 18:00 часов в жилых домах, школах, детских дошкольных учреждениях, объектах здравоохранения и других объектах социального и промышленного назначения.

Отметим, что отключение связано с проведением ремонтных работ на водозаборе "Контррезервуары" и на городских водопроводных сетях.

Производственно-эксплуатационное управление "Бишкекводоканал" приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации и население заранее запастись питьевой водой