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Задержан директор Джалал-Абадского филиала Службы земельных ресурсов

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По факту коррупционных преступлений при распределении земельных угодий в Московском районе Чуйской области, задержан директор Джалал-Абадского городского филиала Службы земельных ресурсов при кабинете министров гражданин Р.Э.И. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, Р.Э.И. занимая должность директора филиала Службы земельных ресурсов Московского района Чуйской области, вступив в сговор с членами т.н. "земельной мафии" за денежное вознаграждение подписывал и выдавал государственные акты о праве частной собственности на земельные участки под ИЖС, которые не прошли официальную процедуру трансформации. При этом выявлены факты фиктивного оформления (переоформления) земельных участков лицам, которые не были осведомлены об участии в земельных операциях.

11 марта по результатам проведенных следственных мероприятий задержан гражданин Р.Э.И. и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на установление и привлечение к ответственности всех причастных лиц.


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URL: https://www.vb.kg/435807
Теги:
ГКНБ, Джалал-Абадская область, задержание, земельный участок, коррупция, Чуйская область
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