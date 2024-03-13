Задержан директор Джалал-Абадского филиала Службы земельных ресурсов

По факту коррупционных преступлений при распределении земельных угодий в Московском районе Чуйской области, задержан директор Джалал-Абадского городского филиала Службы земельных ресурсов при кабинете министров гражданин Р.Э.И. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, Р.Э.И. занимая должность директора филиала Службы земельных ресурсов Московского района Чуйской области, вступив в сговор с членами т.н. "земельной мафии" за денежное вознаграждение подписывал и выдавал государственные акты о праве частной собственности на земельные участки под ИЖС, которые не прошли официальную процедуру трансформации. При этом выявлены факты фиктивного оформления (переоформления) земельных участков лицам, которые не были осведомлены об участии в земельных операциях.

11 марта по результатам проведенных следственных мероприятий задержан гражданин Р.Э.И. и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на установление и привлечение к ответственности всех причастных лиц.