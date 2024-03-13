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Мэр Бишкека принял делегацию международной федерации хоккея

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В городе Бишкек проходит чемпионат мира по хоккею. В рамках соревнований в столичном муниципалитете состоялась встреча мэра города Бишкек Айбека Джунушалиева с делегацией международной федерации хоккея. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в состав делегации вошли член Международного олимпийского комитета, первый вице-президент Международной федерации бадминтона, меценат госпожа Лисвадтракул Кхун Ин Патама, мэр города Крань, президент Федерации хоккея Словении Раковец Матьяж, президент и глава компании "Инфронт" Блаттер Филипп, первый вице-президент компании "Инфронт" Марти Бруно, председатель турнира, президент Федерации хоккея Швеции, вице-президент НОК Швеции, член совета Международной федерации хоккея Ларссон Андерс, вице-президент и член Совета международной федерации хоккея Оморканов Айваз и президент Федерации хоккея с шайбой КР Оморканов Анвар.

Градоначальник тепло поприветствовал гостей и выразил надежду на сотрудничество в рамках возможностей.

Во время встречи стороны обсудили важность спорта, как элемент развития городов, а также успешную организацию чемпионата мира 3 дивизиона в городе Бишкек.

Айбек Джунушалиев отметил, что мэрия города Бишкек уделяет важное значение продвижению совместных проектов и мероприятий, предложил госпоже Лисвадтракул Кхун Ин Патама работать совместно в данном направлении.

В свою очередь, госпожа Лисвадтракул Кхун Ин Патама поблагодарила за приглашение и теплый прием.

В завершение встречи стороны выразили благодарность за беседу и надежду на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.


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URL: https://www.vb.kg/435809
Теги:
хоккей, Бишкек
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