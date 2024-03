Представительство ЕС в КР объявляет о вакансии секретаря в отдел финансов

Представительство Европейского Союза в Кыргызской Республике объявляет о вакансии секретаря в отдел финансов, контрактов и аудита.

Объявление о вакансии и детали подачи заявки размещены на нашем сайте: https://www.eeas.europa.eu/delegations/kyrgyz-republic/secretary-finance-contracts-and-audit-section_en

Крайний срок подачи заявок – 22 марта 2024 г., 17:00 по бишкекскому времени

Заявки необходимо направлять только на следующий адрес электронной почты: delegation-kyrgyzstan-hr@eeas.europa.eu указав название должности, на которую вы подаете. В строке "Тема" вашего сообщения небходимо указать "Job Reference Number 297205". Справки по телефону не предоставляются.

The European Union Delegation to Kyrgyzstan is announcing the following vacancy Secretary in the Finance, Contracts and Audit Section

The vacancy notice and application details are available on our website: https://www.eeas.europa.eu/delegations/kyrgyz-republic/secretary-finance-contracts-and-audit-section_en

The deadline for application is 22 March 2024 at 17:00 Bishkek time by email only to delegation-kyrgyzstan-hr@eeas.europa.eu, indicating which position you apply for. Subject of your email must contain "Job Reference Number 297205". No information will be provided by phone.