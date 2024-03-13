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В Бишкеке нарушителей благоустройства оштрафовали на 13 млн сомов

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- Назгуль Абдыразакова
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Муниципальной инспекцией мэрии города Бишкек с начала 2024 года составлено 1330 протоколов, наложено штрафов на сумму 13 074 500 сомов. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в ходе ежедневных рейдов выявлены нарушения со стороны водителей, парковавших свои авто на зеленых зонах.

Инспекторами составлено 53 протокола согласно статье 179 части 2 Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях. Сумма штрафов составила 452 500 сомов.

За сжигание строительных отходов и других запрещенных веществ составлено 25 протоколов по статье 115 Кодекса КР о правонарушениях, наложен штраф на 327 000 сомов.

Также ведется борьба с нарушителями экологии. Инспекторы продолжают выявлять сжигания запрещенных предметов в банях, саунах и на территории хозяйствующих субъектов, а также выброс бытовых, производственных и промышленных отходов в неустановленных местах.

В отношении лиц, загрязняющих экологию составлено 12 протоколов на сумму 213500с также нарушивших благоустройство столицы, составлено 693 протокола по статье 114 Кодекса КР о правонарушениях и наложено штрафов на сумму 6 186 000 сомов.

Инспекторами в соответствии со статьей 107 Кодекса КР о правонарушениях оформлено 143 протокола в отношении лиц, которые разместили наружную рекламы в неустановленных местах. Общая сумма штрафов – 423 000 сомов.

Также за повреждение дороги, улиц и железнодорожного переезда по статье 177 кодекса КР о правонарушениях составлено 78 протоколов. Сумма штрафов составила 1 348 000 сомов.

Мэрия города Бишкек убедительно просит горожан соблюдать чистоту и порядок, следовать правилам благоустройства.

"Напоминаем, что в отношении нарушителей экологии в незамедлительном порядке будут приняты соответствующие меры", - говорится в сообщении мэрии.


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URL: https://www.vb.kg/435812
Теги:
благоустройство, штраф, Бишкек, мэрия
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