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Родственник Сооронбая Жээнбекова хочет сделать крайними коров и баранов

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Фермер из Чуйской области Эркин Абдылдаев, чей земельный участок находится в селе Новопокровка, пострадал от действий предположительно шурина экс-президента Сооронбая Жээнбекова Бакыта Култумушева. При этом, последний напрочь отказывается признавать свою вину, хотя местные органы власти официально зафиксировали незаконные действия с его стороны.

"Дело в том, что скот, а именно бараны и коровы, которые принадлежат Бакыту Култумушеву, зашли на территорию моего участка и поели посевы клубники. Все они были под пленкой и в скором времени должны были пойти первые ягоды. Вы представляете, какой урон они мне нанесли. Клубника сортовая, саженцы дорогие. Столько трудов вложено впустую", - сетует фермер.

Эркин Абдылдаев позвонил хозяину коров и баранов, но тот возложил всю вину на своих пастухов и скот.

"Он мне так и сказал, что виноваты во всем пастухи и с них, мол, и спрашивай. Но скот ведь его и пастухи работают на него. Вообще, человек даже не знает элементарных правил управления. По его логике, виноваты все: пастухи, бараны, но только не он. Пастухи, конечно, виноваты, но они, по сути, его подчиненные, а, значит, он и несет ответственность за их работу и браки соответственно.

Кстати, его вину официально уже признали специалисты местных органов власти, а именно Логвиненковского айылного аймака, который наложил на него штраф в размере 20 тысяч сомов.

С другой стороны, мне так никто и не возместил мои убытки и поэтому на основании этого документа я буду судиться с Бакытом Култумушевым", - - сказал он.

Редакция vb.kg обратилась за комментариями по этому поводу к самому Бакыту Култумушеву, который и в разговоре с нами заявил, что во всем виноваты пастухи. На вопрос же, действительно ли он доводится братом супруги Сооронбая Жээнбекова, то он ответил, что это неправда. Хотя отчество – Токоевич и фамилия – Култумушев поразительно совпадают с именем и фамилией отца Айгуль Жээнбековой.


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URL: https://www.vb.kg/435819
Теги:
Сооронбай Жээнбеков, Чуйская область, животные, фермеры
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