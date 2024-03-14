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На Ошском рынке продолжаются рейды по ликвидации стихийной торговли

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Ленинский акимиат совместно с сотрудниками МП "Тазалык", УЗС мэрии города Бишкек, а также с представителями правоохранительных органов на ежедневной основе продолжает работы по недопущению и ликвидации стихийной торговли на территории ТРК "Ош базары".

Стихийные торговцы ведут торговлю за пределами рынка, хотя внутри имеются специальные торговые точки.

По результатам рейда изъяты предметы, способствующие для осуществления уличной торговли – тачки, зонты, шатры, столы, стулья и т.д.

Также проведены разъяснительные беседы с торговцами о недопущении осуществления коммерческой деятельности за пределами установленных границ рынка.

Отметим, что рейдовые мероприятия проводятся муниципальной администрацией на постоянной основе.

Уважаемые предприниматели и горожане! Просим вас соблюдать правила организации торговли в городе Бишкек.


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URL: https://www.vb.kg/435820
Теги:
Ошский рынок, Бишкек, Стихийная торговля
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