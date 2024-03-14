Замирбек Базарбеков: Результат судебной реформы зависит от всего общества

Председатель Верховного суда Кыргызстана Замирбек Базарбеков в интервью нашему изданию ответил на вопросы по поводу проводимой в стране судебной реформы.

Замирбек Курамаевич, можно ли сказать, что судебная реформа проводится в Кыргызстане успешно?

-Объективную оценку дать не могу. Уровень успешности проводимой судебной реформы покажет время. Основной ее целью является построение независимого и эффективного судопроизводства. При этом за основу приняты международные принципы независимости институтов правосудия. Кыргызстан с момента обретения независимости сделал многое для совершенствования системы правосудия. Выстроена многоуровневая судебная система с современными процессуальными инструментами. Тем не менее, предстоит много работы, чтобы сделать эту систему полностью независимой от других ветвей государственной власти. Это одна из ключевых норм нашей Конституции, и она будет, безусловно, строго соблюдаться. В любом современном государстве важнейшим демократическим институтом защиты прав и свобод человека является независимая судебно-правовая система. Суды должны иметь все возможности для надёжного, эффективного обеспечения прав граждан на судебную защиту. В этот процесс привлечены судейский корпус, законодательная, исполнительная ветви власти, представители юридической общественности, международных и общественных организаций.

Результат судебной реформы зависит от всего общества, поскольку каждому отведена своя обязанность и ответственность. И все же в центре внимания стоит судейский корпус – носители судебной власти. От того, как судьи будут относиться к выполнению своей миссии, будет напрямую зависеть исход судебной реформы, соответственно, и уровень доверия общества к правосудию.

Со стороны политической власти республики предприняты все меры для поддержки независимости судебной системы. В 2021 году был проведен Конституционный референдум. Среди множества новшеств Конституция наделила Верховный суд законодательной инициативой. В 2021 году Президент Садыр Жапаров подписал ряд законов, регулирующих деятельность судебной системы, которые были приняты Жогорку Кенешем. Это такие законы, как "О Верховном суде Кыргызской Республики и местных судах", "О статусе судей Кыргызской Республики", "О Совете по делам правосудия Кыргызской Республики", "Об органах судейского самоуправления".

Изменения в законодательстве позволили продолжить работы по усовершенствованию судебной системы. На XII съезде судей КР Садыр Жапаров обратил внимание судейского корпуса на тот факт, что в последние годы баланс при выборе местных судей не учитывался, что большинство судей из нынешнего состава назначались и работали в регионах, где родились и выросли. Более того, были судьи, которые находились в одном и том же месте более 7-10 лет. А такие факты ставят под сомнение беспристрастность служителей Фемиды и вызывают вполне обоснованную критику со стороны общества. Тогда же Президент страны сказал о необходимости ротации судей.

И в апреле 2022 года она была проведена на основании предложения комиссии Верховного суда, которая провела глубокий анализ по каждому судье. Такая мера была направлена на предотвращение конфликта интересов и снижение риска коррупции в судебной системе, а также на выработку на всей территории страны единой и устойчивой судебной практики.

В рамках судебно-правовой реформы могу отметить открытие двух домов правосудия в 2023 году. Идея Президента Садыра Жапарова об открытии домов правосудия нацелена на создание качественных условий для судей и работников аппаратов судов, граждан, обращающихся в суд за защитой своих прав. В Доме правосудия Иссык-Кульской области расположились Иссык-Кульский областной суд, Административный суд и Каракольский городской суд. Во втором Доме правосудия разместились Джалал-Абадский областной и городской суды, Административный суд, областное управление Судебного департамента при Верховном суде, подразделения службы судебных исполнителей Сузакского района и города Джалал-Абад, а также Джалал-Абадское территориальное подразделение службы судебных приставов.

А в 2022 году была заложена капсула в фундамент будущего здания Кара-Суйского районного суда Ошской области.

Проведение судебной реформы за последние два года разделено на три этапа. Задачей первого было повышение заработной платы судьям и работникам аппаратов судов, а также повышение уровня материально-технического обеспечения. Вторым этапом стала ротация 312 судей местных судов, что положительно отразилось на формировании единой судебной практики. В настоящее время идет третий этап судебной реформы – повышение качества отправления правосудия.

Какие, на ваш взгляд, остались нерешенные проблемы в судебной системе?

- Задач стоит множество, одна из ключевых - совершенствование законодательства. Акцент будет сделан, в том числе на работе Пленума Верховного суда, поскольку разъяснения по вопросам судебной практики являются обязательными для всех судов и судей страны. Жизнь динамично развивается, и судебная система не должна отставать, ей надлежит своевременно реагировать на вызовы современности.

В прошлом году вы посетили Китай для обмена опытом со своими коллегами. Позже к нам приезжали представители китайского правосудия. Каковы итоги этих встреч?

- Должен отметить, что теплые отношения между высшими судебными органами двух государств начали строиться благодаря усилиям, высокому профессионализму Посла Китая в Кыргызстане госпожи Ду Дэвэнь.

Первая наша встреча с ней состоялась в октябре 2022 года, в ходе которой мы обсудили возможности обмена опытом по вопросам применения цифровых технологий и искусственного интеллекта. Тогда было отмечено, что уникальный опыт цифровизации правовых институтов КНР представляет одну из самых актуальных тем для исследования. Весной 2023 года в Нью-Дели на полях XVIII совещания председателей Верховных судов государств-членов ШОС состоялась встреча с заместителем председателя Верховного народного суда Китая Цзинхун Гао. Мы говорили о взаимодействии по вопросам цифровизации судебных систем двух стран.

А в октябре 2023 года наша делегация была приглашена на международный форум по судебному сотрудничеству "Морской Шелковый путь", организованный Верховным народным судом Китая. На встрече с главным судьей, председателем Верховного народного суда Чжан Цзюнем была достигнута договоренность о поддержке нашей судебной системы в вопросах цифровой трансформации.

В январе 2024 года во время видеоконференции мы обсудили с заместителем председателя Верховного народного суда Китая Дэнг Сюмином вопрос о технической поддержке судебной системы Кыргызстана в развитии информационных систем. Отмечу, что наше сотрудничество развивается и в рамках ранее заключенного между двумя Верховными судами меморандума о взаимопонимании от 2018 года. Кроме того, между судами двух стран развиваются отношения в рамках ШОС, в частности, наши судьи принимают участие в форуме судей региональных судов Китай-ШОС.

В декабре 2023 года мы встречали делегацию судей Высшего народного суда провинции Шаньдун, Народных судов средней ступени Циндао и Яньтай. Визит стал продолжением договоренностей, достигнутых по итогам Второго форума судей региональных судов Китай-ШОС, который был проведен Высшим народным судом провинции Шаньдун.

Можно ли нам что-нибудь перенять из опыта китайской судебной системы?

- Дело в том, что ещё в июне 2016 года в КНР было завершено создание системы "Умного суда" - полного цикла онлайн-заседаний, с прозрачностью всего процесса. Система "Умного суда" от компьютерного формата была расширена до мобильного формата. Суды КНР создали, совершенствуют и продвигают электронную судебную платформу "Мобильный микро-суд", которая использует функции распознавания лиц, удаленной аудио-и видеофиксации, электронных подписей, демонстрации электронных доказательств, генерации электронного архива по делу, управление судебным процессом и другие. Всё это стало возможным благодаря использованию таких новых технологий как блокчейн, искусственный интеллект и других. В свете быстрого развития цифровых технологий и мировых тенденций в области трансформации сложных государственных систем с использованием цифровых решений Кыргызстан активно проводит комплексные реформы в сфере судебной системы. Уже идет работа по созданию инфраструктуры и разработке информационных систем, направленных на повышение открытости, прозрачности и эффективности нашей судебной системы.

Как председатель Верховного суда я принял решение о цифровой трансформации судебной системы, включая оптимизацию внутренних бизнес-процессов и полный переход к цифровому формату для предоставления услуг и сервисов. Для достижения этой цели мы создали стратегическую группу по цифровому развитию, которая занимается стратегическим управлением и координацией цифровых инициатив. Именно создание безопасной и устойчивой цифровой инфраструктуры является ключевой задачей для обеспечения успешной реализации реформ.

Как в целом проходит международное сотрудничество?

- Как известно, Китай и Кыргызстан связывают многолетние дружественные и добрососедские отношения. В мае 2023 года Президент Садыр Жапаров и Председатель Си Цзиньпин провели встречу в городе Сиань и совместно объявили о повышении статуса китайско-кыргызских отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху. В этой связи следует подчеркнуть, что сотрудничество в судебной сфере является важной частью двусторонних отношений наших государств.

Источник: "Шелковый путь. Культурное развитие"