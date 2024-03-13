Выборы в России имеют ключевое значение для государств Средней Азии

В начале марта в России пройдут очередные выборы Президента страны, к которым приковано внимание, и это не преувеличение, всего мира. Сейчас от волеизъявления граждан крупнейшего государства на планете зависит очень многое, и в свете военного конфликта на территории Украины, и в экономическом плане. Для государств Средней Азии, в том числе и Кыргызстана, результаты выборов также будут иметь ключевое значение. Не случайно 21 февраля президент Кыргызстана Садыр Жапаров во время встречи с Владимиром Путиным в Казани на открытии "Игр будущего" пожелал ему успехов в предстоящей избирательной кампании. В ответ Президент России отметил, что Кыргызстан остается одним из ведущих торгово-экономических партнеров. Взаимный товарооборот между странами постоянно растет и достиг по итогам 2022 года уже 3,4 млрд долларов. В ближайших планах стран – увеличить объемы сотрудничества до 5 млрд долларов.

Российские инвестиции в экономику Кыргызстана достигают до 35% от общей суммы инвестиций. Также наша страна во многом зависит от прямых денежных переводов, которые поступают от наших сограждан, работающих в России. По данным за 2022 год, число официальных рабочих из Кыргызстана в России превысило 1,2 млн человек. Для сравнения, в Турции и Казахстане работает по 30 тысяч кыргызов.

Поэтому для нас очень важно, чтобы Россия сохранила преемственность экономической политики, обошлась без каких-либо потрясений и перемен. Все мы помним, к каким катастрофическим последствиям могут привести массовые беспорядки. Для Кыргызстана, в котором прошли целых три "цветных революции", в 2005, 2010 и 2020 годах. Не секрет, что "Тюльпановая революция" в Кыргызстане стала очередной в довольно длинном списке "цветных революций", она последовала сразу вслед за "революцией роз" в Грузии, а также "оранжевой революцией" на Украине. Главное, что объединяет все эти антиконституционные события, приведшие только к потере государственной преемственности и человеческим жертвам, отчетливый американский след.

Фактически все эти акции по свержению действующей власти проводились по одной схеме. Главная роль при этом отводилась различным некоммерческим организациям, за которыми стоит Госдеп США. В период предвыборной борьбы, когда политическая активность в любой стране, даже в самих США (что мы можем видеть прямо сейчас), сильно возрастает, достаточно просто организовать различные протестные акции. Необходима только разветвленная сеть так называемых "общественников", подчиняющихся командам из-за рубежа, и вполне можно начать очередную "цветную революцию" или "твиттер-революцию". Особенно "горячим" моментом в этом плане является оглашение результатов выборов. Сторонников проигравшего кандидата, особенно когда разрыв совсем незначителен, можно поднять на что угодно – хоть на "Майдан", хоть на "штурм Капитолия". Главное вовремя подкинуть деструктивные лозунги, ну и конечно профинансировать их реализацию.

В России сейчас подобное совершенно невозможно. Предвыборная кампания идет спокойно и продуктивно, без какого-либо намека на нарушения и беспорядки. Все кандидаты имеют возможность высказать свою позицию, поучаствовать в политических дискуссиях. Многие предложения, высказанные кандидатами, власти в итоге возьмут на заметку и будут учитывать при корректировках экономического и социального курса правительства.

Кто-то может возразить, что Владимир Путин не участвует в открытых дебатах с другими кандидатами. Но это можно назвать повсеместным явлением в современном мире, ведь и действующий президент США Джо Байден отказал Дональду Трампу в проведении прямых дебатов. Критиковать власть намного проще, чем разрабатывать конструктивные и полезные предложения, действительно нужные стране.

Надо признать, Кремль хорошо усвоил уроки "цветных революций", прошедших во множестве стран, в том числе совсем рядом с Россией. Да и в самой Москве были события на Болотной площади, которые стали для властей последним предупреждающим звоночком. После него деятельность прозападных НКО, финансирующихся Госдепом США, структурами ЕС или при помощи каких-то "прокладок", последовательно ограничивалась, пока не была полностью запрещена. Закон об иноагентах окончательно закрепил запрет на внешнее вмешательство во внутреннюю политику России. Поэтому сейчас ни политические процессы, ни военные действия на Украине не приводят к организации массовых беспорядков, погромов магазинов и торговых центров по команде западных кукловодов.

Сейчас Госдеп и политики стран ЕС пытаются вмешиваться в политические процессы в России при помощи многочисленных политиков и других известных людей, перебравшихся на Запад. При этом они сильно переоценивают их влияние и значение. Впрочем, эту же ошибку они повторяют и со странами Средней Азии. Любой коррупционер, успевший вовремя сбежать, сразу становится оппозиционером, преследуемым за свои убеждения.

При этом те же Соединенные Штаты или Евросоюз решительно препятствуют принятию в Кыргызстане, Грузии или Казахстане своего аналога закона об иностранных агентах. Как мне кажется, все это выглядит очень лицемерно. Вашингтон и Брюссель всеми силами стараются сохранить и преумножить свое влияние в республиках Средней Азии и Кавказа.

Как свидетельствует опыт России, принятие закона об иноагентах очень эффективно обрывает все ниточки, за которые заморские кукловоды десятилетиями дергают подконтрольные им НКО. Без деструктивного прямого вмешательства избирательные процессы, будь это выборы Президента или депутатов Парламента, проходят на удивление спокойно и по настоящему демократично. На их результаты влияют только голоса простых людей, которые могут самостоятельно, без внешнего вмешательства, определять свое будущее.