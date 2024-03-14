Задержан экс-глава Минсельхоза Эркинбек Чодуев

Задержан экс-министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР Эркинбек Чодуев. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, установлено, что экс-министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Э.Ч., будучи исполнительным директором ОсОО "Хлопковая корпорация Лиматекс", путем незаконной приватизации земельных участков компании общей площадью более 50 га, расположенных на территории Ошской и Джалал-Абадской областях, реализовал частным лицам. Тем самым предварительный ущерб расценивается на сумму 500 млн сомов.

На основании собранных доказательств задержан и водворен в ИВС СИЗО экс- министр Ч.Э.У.

В настоящее время ведется работа по изобличению и привлечению к уголовной ответственности других фигурантов данной коррупционной деятельности.