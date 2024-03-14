Гражданин, объявленный в розыск в Узбекистане, задержан в Ошской области

В Ошской области задержан гражданин Республики Узбекистан К.Ш.Т, который разыскивался на территории РУ за причастность к религиозно-экстремисткой деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в процессе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками на территории Ошской области задержан гражданин Республики Узбекистан К.Ш.Т., 1973 г.р., ур. Андижанской области РУ, который разыскивался на территории РУ за причастность к религиозно-экстремисткой деятельности, а также за посягательство на конституционный строй Узбекистана.

В настоящее время задержанный водворён СИЗО-5 СИН при Минюст КР.