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В Кыргызстане ситуация на внутреннем рынке ГСМ стабильная

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В Кыргызстане ситуация с ценами на внутреннем рынке ГСМ стабильная, сообщает Министерство экономики и коммерции КР.

Так, по состоянию на 14 марта средняя цена бензина марки Аи-92 по республике составляет 62,1 сома за литр, на дизельное топливо - 70,6 сома за литр.

Следует отметить, что цены на ГСМ в Кыргызстане сложились дешевле, чем в соседних государствах.

Средние сравнительные цены на ГСМ в государствах-членах ЕАЭС по состоянию на 14 марта т.г., сом/л

(по курсу НБ КР на 14 марта 2024 года)

Различие в ценах между внутренним рынком Кыргызстана и мировым рынком объясняется различиями в налогах и субсидиях, действующих в разных странах, а также то, что импортеры Кыргызской Республики ввозят ГСМ по условиям индикативного баланса.

В настоящее время запасов ГСМ в республике имеется в достаточном объеме, что, в свою очередь, положительно влияет на стабилизацию цен на рынке.

Годовая потребность в нефтепродуктах в Кыргызстане составляет около 1,4 млн тонн.

Среднесуточное потребление бензина – 1781 тонна, дизельного топлива 1507 тонн (всего 3288 тн).

13 декабря т.г. было заключено Соглашение о сотрудничестве между Службой антимонопольного регулирования (САР) и Ассоциацией нефтетрейдеров.

Нефтетрейдеры Кыргызстана, проявив социальную ответственность, учитывая интересы населения республики, для стабильного обеспечения ГСМ по справедливым ценам, а также во избежание их необоснованного роста, обязались:

- обеспечить ценовую и физическую доступность нефтепродуктов для населения, с учетом внешних факторов и своей внутренней политики, которая должна соответствовать требованиям антимонопольного законодательства;

- не допускать ущемления интересов потребителей при реализации нефтепродуктов;

- обеспечить необходимые запасы нефтепродуктов и не допускать их дефицита на внутреннем рынке.

САР в рамках заключенного Соглашения будет осуществляться контроль его исполнения на постоянной основе.

"Сегодня САР при МЭК проводит встречу с нефтетрейдерами по ситуации на рынке ГСМ", - говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/435831
Теги:
ГСМ, Кыргызстан
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