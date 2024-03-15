Нужна ли Кыргызстану английская система права?

Чего только не советуют Кыргызстану для улучшения инвестиционного климата. Одна из последних рекомендаций - исходит она, разумеется, от Запада - ввести систему английского права в нашей стране.

Современная правовая система Кыргызстана относится к романо-германской семье. И основное ее отличие от анклосаксонской правовой системы состоит в том, что у нас унифицируется законодательство, а не судебные акты. То есть, человека у нас, в отличие от США, Великобритании и их колоний, не могут отправить человека в тюрьму на основании сомнительного решения судьи, принятого 100–200 лет назад. И, к счастью, сотрудникам силовых ведомств не разрешается убивать любого, кто вызывает у них только лишь подозрения в возможности сопротивления органам правопорядка.

Сегодня о внедрении английского права в КР говорят в привязке к росту иностранных инвестиций в стране. Дескать, перейдем на систему прецедентов и к нам тут же "ломанутся" богатые британские и американские дэнди со своими долларами и евро - экономику поднимать.

Такая вот наивная логика, совершенно игнорирующая тот факт, что Вашингтон, Лондон и остальной коллективный Запад до сих пор не интересовались возможностью инвестирования в экономику нашей республики на равных. Инвестиционное участие западников в "индустриализации" экономики КР замечательно иллюстрирует судьба рудника Кумтор, который канадцы десятилетиями бессовестно разграбляли. И продолжали бы грабить по сей день, если бы президент Садыр Жапаров не принял волевое решение о возвращение золоторудного месторождения народу Кыргызстана.

Во что западники действительно готовы вкладываться, так это в механизмы влияния и пропаганды - в СМИ и НКО, которые специализируются на том, что сеют в республике семена межнациональной вражды, русофобии, религиозной нетерпимости, в том числе исламофобии, гей-пропаганды и трансофилии. В общем, не покладая рук трудятся над уничтожением кыргызской национальной идентичности.

Эти же СМИ и НКО при необходимости организуют "цветную революцию" для смены неугодной власти, такой как нынешнее руководство страны, выстраивающее внешнюю и внутреннюю политику исключительно на основе интересов кыргызского народа. Недаром же Госкомитет национальной безопасности буквально за полгода разоблачил целых две группы, работающих над подготовкой государственного переворота в стране. И обе эти структуры сидели на дотациях у западников.

Однако вернемся к идее внедрения в Кыргызстане системы английского права. Насколько нужна эта затея с точки зрения экономического прагматизма, судите сами. Самые крупные инвесторы в экономику КР - это Россия и Китай. Ни та, ни другая страна не поддерживает англосаксонскую систему права и, учитывая особенности нынешней геополитической ситуации в мире, вряд ли будут нацелены на нее в ближайшие годы.

Приняв для себя англосаксонскую правовую системы, мы тем самым оттолкнем традиционных инвесторов. А это значит, что из КР уйдут большие деньги. Так на территории Кыргызстана в настоящее время реализуется более 40 крупных проектов с российским участием на $2 млрд. Причем, это не только в рамках межправительственных соглашений. Российский частный бизнес также охотно инвестирует в создание производств в Кыргызстане. Это связано с благоприятным инвестиционным климатом, прежде всего в высокотехнологичных областях, фармацевтике и биотехнологиях. Заметьте, россияне, вкладываются именно в наше развитие, а не в структуры, которые будут уничтожать нашу государственность.

Вместе с тем, достоинства английской правовой системы явно переоценивают. Да, Запад прикладывает огромные усилия, направленные на слом международной правовой системы. Но по факту они навязывают странам Центральной Азии, в том числе и Кыргызстану, систему права, основанную не на законах, а на "понятиях" или прецедентах.

Такая система, лежащая, например, в основе американского общественного устройства, делает бесправным и беззащитным перед лицом любого произвола каждого гражданина самих США.В Штатах вполне нормально преследовать граждан по политическим мотивам под предлогом якобы совершенных ими уголовных преступлений. Так, борец за права индейцев Леонард Пелтиер был приговорен в 1977 к двум пожизненным срокам за якобы совершенное им убийство двух сотрудников ФБР в 1975 году в ходе массовой перестрелки. 79-летний Пелтиер до сих пор находится в тюрьме, все его прошения об условно-досрочном освобождении отклонены.

Бывший военнослужащий армии США Бредли Мэннинг передал в 2010 году сайту Wikileaks запись расстрела мирных иракцев американской армией. За это он был приговорен к 35 годам заключения (освобожден после нескольких попыток суицида в 2020 году). В то же время экс-директору ЦРУ Дэвиду Петреусу дали условный срок в 2 года за передачу засекреченных данных журналистке. Вот такое избирательное американское правосудие.

"Дело в том, что мы уже 70-100 лет живем с римским правом. Перейти на английское будет непросто. Например, человек привык к айфону и переходить на андроид для него уже сложно. Ну как сложно? Приходится обучаться заново. Кроме того, переход на прецедентное право – это очень большие денежные затраты, финансовые затраты. Поэтому мы в Кыргызстане сейчас не можем, очевидно, найти в бюджете столько денег, чтобы перейти на это британское право. Нам это сейчас не нужно. Если мы будем, как говорится, придерживаться римского права, то, в принципе, все у нас и так будет хорошо. Стране, которая находится в стадии развития, не стоит тратить деньги на всякие изыски, скажем, юридические. Думаю, это будет непрактично. Не до этого, скажем, сейчас. Другие вопросы более важные, животрепещущие стоят перед страной", - считает эксперт Бакыт Бакетаев.

В целом, конечно, Кыргызстану более логично развивать и совершенствовать собственную правовую систему, поскольку, внедрив английское право мы фактически поддадимся на давление со стороны США и их сателлитов, а также добровольно предоставим полный доступ к нашей правовой системе.

Западники и без этого постоянно вмешиваются в дела суверенного Кыргызстана, а, прогнувшись и переформатировав правовую систему по их указке, мы утратим независимость, превратившись в полуколонию США, в которой решение принимают не национальные элиты, а выбранные метрополией гей-активисты.

При этом, само собой, исторические, экономические и любые другие связи Кыргызстана с Россией в этом случае сойдут на нет. Хотя на сегодня именно сохранение стратегического союза с Россией позволяет Кыргызстану сохранять и укреплять свой суверенитет, проводить независимую внутреннюю и внешнюю политику. А собственная правовая система Кыргызстана позволяет без подсказок извне защитить демократические права и свободы своих граждан.