"В условиях адаптации к изменению климата возрастает роль Кыргызгидромета"

Прогноз погоды и какой день был самым холодным/жарким в определенный год, вот, пожалуй, и все, что знает большинство населения о деятельности Кыргызгидромета. При этом в условиях изменения климата и адаптации к нему роль данной организации неизмеримо возрастает. О том, что из себя представляет метеослужба Кыргызстана и ее роли в реализации Национального адаптационного плана, рассказала Татьяна ЧЕРНИКОВА, начальник управления гидрометеорологических наблюдений, прогнозов и обеспечения информацией Гидрометеорологической службы при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики.

- Гидрометеорологическая служба при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики или Кыргызгидромет является уполномоченным Правительством Кыргызской Республики органом в области гидрометеорологической деятельности. Через два года наша служба будет отмечать 100-летний юбилей, а вообще первые систематические метеорологические наблюдения по Кыргызстану были произведены в 1856 году на Иссык-Куле в селе Ак-Суу.

Современный Кыргызгидромет представляет собой организационно-технологическую систему взаимосвязанных центров, станций, постов, которые обеспечивают выполнение комплекса работ в области метеорологии, гидрологии, гляциологии, агрометеорологии, мониторинга загрязнения окружающей природной среды, а также предоставляют информацию о состоянии природной среды, ее загрязнении и гидрометеорологических стихийных явлениях.

Наблюдательная сеть Кыргызгидромета включает в себя 85 автоматических станций, из которых 34 – с параллельными наблюдениями для валидации. Метеорологические станции включают 5 снеголавинных станций, озерную обсерваторию в г. Чолпон-Ата с научно-исследовательскими судами. Работают 10 агрометеорологических и 78 гидрологических постов, на трех из них установлены автоматические гидрологические комплексы, пять постов размещены на озерах и 23 гидрохимических поста – на реках и водохранилищах.

20 метеостанций отслеживают радиационную обстановку, из них четыре определяют радиоактивность атмосферных выпадений. Еще 15 постов наблюдают за загрязнением атмосферного воздуха, установленная на одном из них станция ведет наблюдение за атмосферным воздухом в г.Бишкек. Еще одна глобальная станция мониторит парниковые газы в г.Чолпон-Ата.

При этом население знает о Кыргызгидромете, в основном, по прогнозам погоды...

- Хотя задачи организации намного обширнее. В них входят, помимо сводок о погоде, прогнозирование опасных и стихийных гидрометеорологических явлений, водности рек и притока воды в водохранилищах, лавинной опасности, агрометеорологические прогнозы, прогнозы о высоком и экстремально высоком загрязнении природной среды.

Мы занимаемся мониторингом природной среды для защиты населения от стихийных явлений, предотвращения или снижения ущерба от них. Также Кыргызгидромет предоставляет населению, государственным органам и отраслям экономики гидрометеорологическую информацию и информацию о загрязнении природной среды.

Расскажите подробнее о том, какую прогностическую информацию вы предоставляете.

- Прогностическая гидрометеорологическая информация Кыргызгидромета включает предупреждения о стихийных метеорологических явлениях, в том числе заморозках, сильных осадках, резких изменениях погоды, о стихийных гидрологических явлениях, в том числе селях, паводках, лавинах. Мы предоставляем прогноз аномалии температуры воздуха и количества осадков на месяц по территории Кыргызской Республики.

Ежедневный гидрометеорологический бюллетень включает в себя прогноз погоды по территории Кыргызстана заблаговременностью до 7 суток, консультативный прогноз заблаговременностью до 9 суток, обзор погодных условий на территории Кыргызской Республики за предыдущие сутки, информацию о состоянии загрязнения атмосферного воздуха в городе Бишкек за предыдущие сутки.

Гидрологический бюллетень содержит информацию о фактической водности рек и притоке воды в Токтогульское, Кировское и Орто-Токойское водохранилища по территории Кыргызстана в период с апреля по сентябрь. Имеются прогнозы притока воды в Токтогульское, Орто-Токойское, Кировское водохранилища в течение года, квартала, меженя (октябрь-март) и декады, а также прогноз водности рек на пентады вегетационного периода. Кыргызгидромет формирует бюллетень о снеголавинной ситуации по территории республики с октября по апрель.

Какое гидрометеорологическое обслуживание вы сегодня представляете?

- Потребителями гидрометеорологической информации и штормовых предупреждений являются государственные органы, курирующие погодозависимые отрасли экономики, такие как министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики, фермерские хозяйства и сельхозпроизводители, водный и энергетический секторы и другие, обеспечивающие безопасность населения и производственной инфраструктуры страны. Наши прогнозы востребованы у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, экономические интересы которых связаны с освоением природных ресурсов и принятием решений, учитывающих влияние погоды на их деятельность. В целом, потребителями гидрометеорологической информации является все население республики.

Мы готовим прогнозы состояния озимых колосовых культур перед уходом в зиму, ожидаемого состояния озимых зерновых культур к началу вегетации, ожидаемых запасов продуктивной влаги в почве к началу вегетации, урожайности и валового сбора озимой пшеницы. В Кыргызгидромете можно получить данные по срокам цветения на территории страны плодовых культур, многолетних сеяных трав первого укоса, бутонизации и раскрытии первых коробочек хлопчатника, а также по созреванию озимой пшеницы в Чуйской, Ошской, Баткенской и Жалал-Абадской областях.

- Мы готовим обзоры гидрометусловий, стихийных гидрометеорологических явлений и резких изменений погоды, наблюдавшихся на территории Кыргызской Республики. В Кыргызгидромете можно получить ежегодные данные поверхностных вод суши, ежемесячный и годовой баланс по трем водохранилищам КР (Токтогульское, Орто-Токойское и Кировское), годовой водный баланс озера Иссык-Куль, ежегодник по испарению.

Будучи участником международных конвенций, наша страна ориентируется в своем развитии на выполнение данных климатических обязательств. Какова сфера ответственности Кыргызгидромета?

- Начну с того, что гидрометеорологическая деятельность на территории Кыргызской Республики осуществляется по регламентам и стандартам Всемирной Метеорологической Организации (ВМО). Кыргызская Республика является членом ВМО с 1994 года. Кыргызгидромет определен рабочим органом по реализации сотрудничества с ВМО.

При этом Кыргызская Республика входит в ряд глобальных программ в области мониторинга окружающей среды. Так, в рамках обязательств страны по программе "Всемирная служба погоды ВМО", Кыргызгидромет в оперативном режиме предоставляет данные по семи метеостанциям в Глобальную сеть наблюдений. Данная программа направлена на систематизацию, сбор и обработку данных со всего мира. На основе данных осуществляется подготовка синоптических карт, цифровой продукции, выпуск прогнозов погоды, прогнозирование климата, оценки риска и обслуживание заблаговременными предупреждениями.

По программе "Глобальная система наблюдений за климатом" в глобальный обмен предоставляются климатические данные по двум метеостанциям – гг. Нарын и Бишкек. Система климатического мониторинга направлена на создание базы данных о глобальных и региональных изменениях климата за длительный период времени с целью информирования правительств о происходящих изменениях климата. В систему глобального мониторинга состава атмосферы включена станция на озере Иссык-Куль в г.Чолпон-Ата, осуществляющая мониторинг за парниковыми газами.

Сегодня при поддержке ПРООН начата разработка Национального адаптационного плана. Какова роль Кыргызгидромета в реализации мероприятий по адаптации к изменению климата?

- В рамках реализации проекта ПРООН по разработке Национального адаптационного плана Кыргызгидромет является ключевым игроком, потому что основой при разработке национальных стратегических климатических программ, отчетов по изменению климата являются данные гидрометеорологического мониторинга, текущее и будущее состояние окружающей среды.

К сожалению, в настоящее время Кыргызгидромет больше является поставщиком данных, потому нет достаточного технического и институционального потенциала для реализации мероприятий, связанных с исследованием изменения климата. К примеру, значительным пробелом в деятельности Кыргызгидромета является отсутствие температурно-ветрового зондирования атмосферы до высоты 20-25 км для повышения качества прогнозов погоды, штормовых предупреждений и оповещений об опасных явлениях (ливневых осадках, граде, шквалистом ветре) с целью принятия своевременных мер. Кроме того, необходимо восстановить снегомерную наблюдательную сеть и оснастить ее необходимым снегомерным и техническим оборудованием для обеспечения, прежде всего, противолавинной безопасности и надлежащего качества прогнозов водности рек и притока воды в водохранилища.

Что касается кадров, в стране до сих пор не готовят климатологов, более того в прошлом году была закрыта единственная кафедра по подготовке метеорологов, которая базировалась в КРСУ. В результате сложилась очень сложная ситуация с подготовкой специалистов соответствующих направлений.

В ключевых подразделениях по предоставлению гидрометеорологического и климатического обслуживания, в основном работают метеорологи, чья деятельность в большей степени направлена на выпуск прогностической продукции. Поэтому все мероприятия, связанные с изменением климата и адаптацией к нему, которые реализуются в Кыргызгидромете, проходят в рамках проектов при поддержке международных партнеров.

В рамках проекта ПРООН по разработке НАПа проходит очень много тренингов для повышения потенциала сотрудников по разработке новых климатических продуктов для уязвимых к изменению климата отраслей. При поддержке экспертов были просчитаны сценарии изменения климата, которые позволяют планировать адаптационные мероприятия. На сегодня с ПРООН мы уже работаем по выпуску годового обзора изменения климата в Кыргызской Республике, который, надеюсь, станет регулярным.

Автор: Айгуль Кубатова