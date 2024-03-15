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Путин: Россия готова и к ядерной войне, и к переговорам

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Россия готова к ядерной войне "с военно-технической точки зрения", заявил российский лидер Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву.

"С военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы. Они [войска] у нас постоянно находятся в состоянии боевой готовности", – сказал Путин, отвечая на вопрос о готовности России к ядерной войне.

По его словам, ядерная триада (наземный, морской и воздушный компоненты – прим.) России является более современной, чем у США. Больше ни у одной страны мира нет таких возможностей, добавил Путин.

"Мы здесь продвинулись гораздо больше. У нас она более современная, вся ядерная составляющая. В целом по носителям и по зарядам у нас примерный паритет, но у нас более современная. Это знают все, все специалисты знают. Но это не значит, что мы должны мериться количеством носителей и боезарядов, но знать об этом нужно", – сказал глава РФ.

Путин заявил, что США ставят задачу "повысить современность" своего ядерного оружия, "но это не значит, что, на мой взгляд, они готовы завтра развязать эту ядерную войну". "Хотят – что же делать? Мы готовы", – отметил он.

Киселев также спросил, "не мелькала ли" у Путина мысль о применении тактического ядерного оружия в трудные моменты на фронте в Украине в 2022 году, на что тот ответил отрицательно.

"Готовы ли мы к переговорам? Да, готовы. Но только мы готовы к переговорам, не основанным на каких-то "хотелках" после применения психотропных средств, а основанным на тех реалиях, которые сложились", – отметили президент.

Он считает, что вести переговоры с Украиной "только потому, что у них патроны заканчиваются, – это как-то нелепо". "Мы готовы, тем не менее, к серьезному разговору, и мы хотим разрешать все конфликты, и тем более этот конфликт, мирными средствами. Но мы должны четко и ясно понимать для себя, что это не пауза, которую противник хочет взять для перевооружения, а это серьезный разговор с гарантиями безопасности Российской Федерации", – заявил Путин.

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URL: https://www.vb.kg/435842
Теги:
Владимир Путин
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