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Садыр Жапаров не против 12-летнего обучения в школах Кыргызстана

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Глава Минобразования Кыргызстана Догдуркуль Кендирбаева предложила президенту Садыру Жапарову перевести школы на 12-летнее обучение. Предложение она озвучила на заседании, посвященном развитию дошкольного и школьного образования.

Глава государства заявил, что не возражает, но спросил, увеличится ли срок обучения в школах. Министр ответила, что нынешние нулевые классы станут первыми, разницы в сроках не будет.

"Во всех школах сейчас открыты нулевые классы. Государство их финансирует. В первом классе получается повторение программы. В случае 12-летнего обучения последние 3 года будет уклон на профессиональное образование. Дети получат сертификаты, например, парикмахера, сварщика, швеи, повара. Для тех, кто планирует идти в науку, создадут специальные классы", - объяснила она.

Источник: sputnik.kg


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URL: https://www.vb.kg/435843
Теги:
Акылбек Жапаров, Садыр Жапаров, Министерство образования, образование
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