В КР вводятся новые правила регистрации абонентов всех операторов связи!

В рамках развития цифрового Кыргызстана 25 сентября 2023 года были утверждены новые "Правила оказания услуг подвижной радиотелефонной связи", которые вступят в силу уже 26 марта 2024 года, и будут действовать для всех операторов мобильной связи на всей территории страны.

Изменения, в основном, касаются упрощения порядка персонификации абонентов. На замену бумажным договорам приходит полностью цифровой процесс. Абонент сможет самостоятельно пройти процедуру персонификации и зарегистрировать номер в мобильном приложении сотового оператора без похода в офис продаж и обслуживания. Это особенно удобно, если нет свободного времени, чтобы посетить офис оператора. Онлайн-регистрация SIM-карт не только упрощает всю процедуру, но и несет максимальную прозрачность и достоверность информации.

Сама процедура регистрации простая и быстрая. Потребуется лишь документ, удостоверяющий личность. Купив SIM-карту, необходимо пошагово следовать инструкции в приложении оператора:

При активации SIM-карты абонент получит SMS со ссылкой для скачивания мобильного приложения оператора; Загрузив приложение, абонент может самостоятельно зарегистрировать номер, имея при себе документ, удостоверяющий личность; Для персонификации абонентского номера через приложение необходимо наличие: SIM-карты, документа, удостоверяющего личность и присутствие самого абонента; При регистрации абоненту необходимо сфотографировать документ с двух сторон, автопортрет (селфи) лица; После успешного прохождения регистрации абонент получает полный доступ к услугам связи!

Важно: Для всех сим-карт, реализованных с 1 апреля 2024 года, до момента успешной регистарации с предоставлением данных, удостоверяющих личность, абоненту любого сотового оператора Кыргызстана будет предоставлен только ограниченный набор услуг, необходимый для проведения процедуры персонификации, а именно:

Исходящие звонки на номер контакт-центра, получение входящих сервисных USSD и SMS от оператора. Доступ в сеть Интернет для загрузки мобильного приложения оператора связи и прохождения самостоятельной процедуры персонификации с паспортом.

Обратите внимание, что преимущества регистрации номера на свое имя – это, прежде всего, безопасность и сохранность личных данных. Сегодня к номеру телефона привязаны электронные кошельки, банковские карты, аккаунты в соцсетях и многое другое. Регистрация SIM-карты защитит личную информацию от мошенников, а при утере SIM-карты или телефона, поможет проще восстановить номер. С помощью зарегистрированной SIM-карты можно управлять своим номером и получать подробную детализацию.