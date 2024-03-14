Почему покупка сельхозтехники в лизинг в КР становится все более популярной

В Бишкеке состоялась торжественная церемония передачи сельхозтехники фермерам и сельским хозяйствам по программе государственного лизинга.

Что значит государственный лизинг? Вы получаете выбранную вами технику, а государство берет на себя обязательство и через банк выплаты распределяются на 7 лет по 6% годовых. Первый взнос - 10 процентов от стоимости при подписании договора.

Вручал технику первый заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Мурат Раматов.

По его словам, государство предпринимает шаги для обеспечения техникой сельхозпроизводителей. В этой связи лизинг получает все большую популярность в стране.

"В 2023 году сельским товаропроизводителям выданы 1155 единиц техники на сумму 4,3 млрд. сомов, а за два месяца 2024 года сельским товаропроизводителям выданы 163 единиц техники на 1 млрд сомов. До конца 2024 года планируется передать свыше 1200 единиц сельскохозяйственной техники на сумму 5 млрд сомов.

С 2011 по 2024 гг. выдано 6077 единиц техники на сумму 14,7 млрд. сомов. Из них: Тракторов - 3334 шт, комбайнов - 243шт, промышленных перерабатывающих оборудований – 26 шт, Навесных/прицепных оборудований – 1004 шт, Спец техники - 1448 шт, Транспортных средств - 22 шт.", – рассказал заместитель министра.

На площадке, где проходило вручение, расположились трактора и комбайны различных производителей из Беларуси, Китая и Германии. Каждый прибывший фермер выбирал себе технику под потребности своего хозяйства.

Так, фермер из Узгенского района выбрал трактор "Беларус", на котором удобно обрабатывать сельхозкультуры. Представители крестьянского хозяйства из Таласской области выбрали 2 трактора, которые по своим параметрам подходят для выращивания фасоли. А садовод из Джалал-Абадской области остановил свой выбор на тракторе, который удобен для обработки рядов черешневых деревьев. По его словам, выплаты по лизингу приемлемые, а помощь нужна в реализации продукции. Он признался, что о кластерах ничего не слышал и поиском клиентов занимается самостоятельно.

Фермер крестьянского хозяйства "Мария" из Сокулукского района Василий Белинский рассказал, что уже не первый раз покупает трактора на Кыргызавтомаше. На предприятии узнал о лизинге, и сейчас получил два трактора – один белорусского, а второй китайского производства.

"Сейчас все переживания о том, как будет с поливом. Посадили люцерну в прошлом году – посохла. Зерновые высаживаем, и нам важно, чтобы полив прошел четко, как того требует вегетативное развитие растения, а не тогда, когда получится. А сейчас каждый день в сводках воды нет, и так далее. А воды не будет, прогорим. Желательно как-то поточнее с прогнозами для фермеров", – высказал пожелание фермер.

Стоит отметить, что много лет говорят том, что надо в Кыргызстане собирать свои трактора, но сегодня выбран именно такой алгоритм делового сотрудничества, который сейчас устраивает всех. Речь идет о том, что на бывшем Кыргызавтомаше производят аккумуляторы, которые затем поставляются на завод в Беларуси. А тот в свою очередь уже представляет в Кыргызстане готовую продукцию – трактора и комбайны.

Как пояснил председатель Совета директоров холдинга "Композит групп", в который входит ОсОО " Автомаш - Радиатор" Анатолий Серафимович Черных, лизинг удобен и для завода производителя, за счет того, что банк финансирует такую форму реализации сельхозпродукции, когда увеличиваются объемы продаж.

"Такого раньше не было, все продумано на всех этапах, и появляется больше возможностей у сельхозпроизводителей для получения той техники, которая им нужна, а не той, на какую хватает денег. Это хорошая перспектива развития для всего сельского хозяйства", - сказал он.