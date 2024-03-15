В КР пройдет национальный отборочный тур фестиваля "Славянский базар"

"Славянский базар в Витебске" - это один из самых легендарных и солидных мировых фестивалей искусств, - рассказала его официальный представитель в Кыргызстане, заслуженная артистка КР Гульнара Тойгонбаева. – В этом году он проводится в тридцать третий раз, с 9 по 15 июля. Принять в нём участие – это уже большое достижение. Хочу проинформировать всех любителей музыкального искусства, что 17 марта в рамках подготовки к этому фестивалю в республике стартует национальный отборочный тур XXII международного детского музыкального конкурса "Витебск – 2024". В нем принимают участие дети от 8 до 14 лет, а также впервые мы проводим отборочный тур среди взрослых исполнителей в возрасте от 18 до 31 года для участия в конкурсе эстрадной песни "Витебск – 2024".

Из присланных нам видео мы уже провели онлайн-отбор в детской группе и отобрали 12 участников для финального тура. Очень радует, что среди них есть практически профессиональные исполнители, а потому предстоит интересная и захватывающая борьба. На взрослый конкурс подали заявки всего три претендента, и они тоже очень интересные. Среди них есть как начинающие, так и состоявшиеся артисты. Участников национального отборочного тура будет оценивать профессиональное жюри. Мы прилагаем все усилия, чтобы Кыргызстан был представлен самыми яркими и достойными исполнителями. Послушать яркие голоса молодых талантов могут все желающие. Национальный отборочный тур будет проходить 17 марта в 12.00 в концертном зале Кыргызской национальной консерватории им. К. Молдобасанова. Вход свободный".