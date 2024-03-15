Русский язык vs чиновничий произвол

В последнее время в Кыргызстане регулярно возникают споры о роли и статусе русского языка. Президент страны чётко ответил на этот вопрос: что в республике нужен русский язык, и его надо развивать. Особый официальный статус русского языка также зафиксирован в законе и Конституции.

"Русский язык используется в качестве официального. Эта норма есть и в Конституции... Нам нужен русский язык так же, как нам нужен кыргызский. Потому что без русского языка работать со странами СНГ нельзя. Когда мы едем в Китай, арабские страны и те же европейские страны, разве мы не говорим по-русски?" - сказал Садыр Нургожоевич ещё в прошлом году в интервью "Кабар".

Русский язык остается основным для значительной части населения страны. По последним данным IRI, финансируемого правительством США, около 21% кыргызстанцев предпочитают общаться на русском в общественных местах. 17% граждан предпочитают узнавать на нем общественно-политические новости. Среди же горожан 30% используют русский язык в общении. Но не все чиновники хотят принимать во внимание эти факты.

Ни закон, ни указ

На деле же чиновничий аппарат воспринимает слова президента весьма извращённо и проводит свою собственную политику. Недавно, например, глава комиссии по нацязыку Каныбек Осмоналиев заявил в парламенте, что, дескать, его целью является перевод страны исключительно на кыргызский язык, а права русскоязычных граждан, закрепленные в законе и Конституции, не имеют значения.

Подобный радикализм не нашел понимания у президента Жапарова, и Осмоналиев был вскоре уволен со своего поста. К сожалению, глава нацкомиссии - не единственный чиновник, который не считается с законными правами граждан.

На том же заседании в Жогорку Кенеше депутат парламента Сеид Атамбаев зачитал письмо одной из избирательниц, которая жаловалась, что в некоторых государственных учреждениях все переводится на кыргызский, а русскоязычные граждане могут остаться без работы. "Сегодня была планерка в соцзащите. Планерка была всегда на двух языках, а сегодня только на государственном. Идет полностью ущемление. По-моему, никто официально не отменял русский язык", – пишут в парламент избиратели.

Жертвами "языкового произвола" становятся и рядовые граждане, обращающиеся в госучреждения. Многие русскоговорящие жители пишут автору этих строк, что чиновники отказываются выдавать им документы на официальном языке и им приходится прибегать к услугам платного переводчика. Хотя президент страны обещал, что документы будут предоставляться и на русском языке, эта же обязанность закреплена в законе.

Некоторым госслужащим так и вовсе, как говорится, закон не писан, и они грозят русскоязычным гражданам новыми ограничениями. В налоговой одного из районов Бишкека сотрудники заявили, что скоро полностью перестанут принимать документы на русском языке.

Как сложно открыть русский класс...

Недавно глава Комитета госбезопасности генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев обратился к властям Сузакского района с просьбой об открытии русских классов в школе родового села "Ынтымак". Его инициатива осталась без ответа и была заблокирована местными властями.

Ранее скандалом закончилась другая попытка помочь школе. В феврале 2023 года Камчыбек Ташиев подарил "Ынтымаку" компьютеры. Однако один из местных чиновников затем заявил, что якобы компьютеры были переданы в дар от Всемирного банка, а не от знаменитого земляка. Местная бюрократия оказалась "непробиваемой" даже для него.

По словам местного депутата Юлии Лилиенталь, сами жители Сузака поддерживают эту идею Ташиева об открытии русских классов. Местные трудовые мигранты, работающие в Москве, готовы даже сами собрать деньги и построить здание отдельной школы, в которой детей будут учить на русском языке. Однако и эта идея не находит поддержки у чиновников.

Саботаж местных чиновников в "языковом вопросе" превращается из произвола над рядовыми гражданами в общеполитическую проблему. Возникает ситуация, когда отдельные госслужащие подрывают или вовсе переписывают политику страны, просто потому что им более симпатичны иностранные финансовые институты, а не идеи президента или его ближайших соратников.

Что нужно Кыргызстану?

По статистике Университета Хельсинки, 53% семей в Кыргызстане хотят обучать своих детей в русскоязычных школах, особенно в селах и маленьких городах. Есть случаи, когда родители специально перевозят детей к родственникам в Бишкек и другие большие города, где легче попасть в русские школы и классы.

Эти потребности кыргызского общества понимают и в руководстве страны. Даже министр образования Догдуркуль Кендирбаева, которая в первые дни своей работы призывала закрыть русские классы в селах, в ноябре 2023 года признала общественный запрос на изучение русского языка: "У нас есть желающие качественно изучать русский язык. У нас большой спрос".

Русский язык востребован в том числе из-за трудовой миграции в Россию, где живут и работают около 1 миллиона кыргызстанцев.

В 2021 году Федерация мигрантов России представила результаты своего исследования. Как выяснилось, у тех мигрантов, которые не знают русского языка, зарплата составляет всего 37 тысяч рублей. Среди же тех, кто владеет "великим и могучим", зарплата уже 50 тысяч рублей в месяц.

Неплохие знания русского позволяют кыргызстанцам в России зарабатывать значительно больше, чем на родине. "Зарплата сварщиков и крановщиков доходит до 100 тысяч рублей, дворники зарабатывают 25-40 тысяч. У мужчин преимущество в плане работы водителями, зарплата которых достигает 60 тысяч рублей. Кыргызы перестали работать за зарплату ниже 30 тысяч", – привел статистику специалист Госмиграционной службы Кыргызстана Доорбек Абдразаков.

Соответственно, чем хуже кыргызстанец владеет русским языком, тем меньше у него заработок, а значит, он гораздо меньшую сумму может отправлять на родину. На этом фоне весьма странным выглядит желание некоторых чиновников саботировать работу по сохранению и развитию русского языка в Кыргызстане. Неужели они не хотят своим детям лучшего будущего?

Беда не только в недостаточно сильной вертикали власти, но в позиции рядовых граждан, для которых местный чиновник, мелкий клерк, кажется большей властью, чем президент или глава ГКНБ, выступающие по телевизору. Многие воспринимают "государственную политику" не в виде законов или хотя бы заявлений первых лиц, а через незаконные требования бюрократа, которые диктуются его личными интересами или предубеждениями. Государственную политику в области языка и не только было бы легче проводить, если бы каждый гражданин отстаивал свои законные права, прописанные в законах и Конституции, противостоял чиновничьему произволу.

Полина Беккер