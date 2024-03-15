ГКНБ: Государству возвращена зона отдыха "Эдельвейс-Тур"

В рамках доследственной проверки проведены следственно-оперативные мероприятия, по результатам которых в добровольном порядке государству возвращена зона отдыха "Эдельвейс-Тур" с общей площадью 4 Га, расположенная на прибрежной территории Кировского водохранилища Таласской области. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ. По ее данным, согласно заключению оценочной экспертизы, стоимость земельного участка с административными зданиями легкой конструкции составляет 16 млн. 871 тыс.сомов.

При этом, дополнительно установлено, что указанный земельный участок незаконно предоставлен лицам, аффилированным с Равшаном Жээнбековым, который в период 2000-х годов являлся руководителем Фонда по управлению государственным имуществом Кыргызской Республики.