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ГКНБ: Государству возвращена зона отдыха "Эдельвейс-Тур"

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В рамках доследственной проверки проведены следственно-оперативные мероприятия, по результатам которых в добровольном порядке государству возвращена зона отдыха "Эдельвейс-Тур" с общей площадью 4 Га, расположенная на прибрежной территории Кировского водохранилища Таласской области. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ. По ее данным, согласно заключению оценочной экспертизы, стоимость земельного участка с административными зданиями легкой конструкции составляет 16 млн. 871 тыс.сомов.

При этом, дополнительно установлено, что указанный земельный участок незаконно предоставлен лицам, аффилированным с Равшаном Жээнбековым, который в период 2000-х годов являлся руководителем Фонда по управлению государственным имуществом Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/435852
Теги:
ГКНБ, земельный участок, Таласская область, Равшан Жээнбеков
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