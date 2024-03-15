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В Бишкеке появился четвертый мурал из серии "Kyz Power"

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- Назгуль Абдыразакова
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Арт-группа Basicolors создала в Бишкеке четвертый мурал из серии "Kyz Power". Об этом сообщают сами художники.

По их данным, серия муралов "Kyz Power" поднимает важность темы равноправия и равных возможностей для гармоничного развития общества.

"В центре граффити изображена девушка, погруженная в свои мечты. Ее безмятежное лицо, освещенное мягким сиянием, излучает уверенность и решимость. На заднем плане распускаются цветы, добавляя жизненную энергию композиции. Этот граффити, запечатлевший мимолетный момент чистого спокойствия и радости, рассказывает о силе мечты и женской красоте. Надпись "Kyz Power" на переднем плане служит смелым заявлением силы и жизнестойкости. Этот мурал призван вдохновить зрителей поверить в потенциал их мечты и безграничные возможности.

Напомним, в сентябре прошлого года по приглашению Музея изобразительных искусств им. Г. Айтиева художники арт-группы Basicolors создали на фасаде музея мурал "Kyz Power", посвященный теме поддержки и расширения прав и возможностей женщин в Кыргызстане. Мурал был уничтожен через несколько дней после его создания. Это вызвало бурную реакцию со стороны горожан, которые тепло приняли появление социально-направленного мурала в Бишкеке, - говорится в сообщении арт-группы.


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URL: https://www.vb.kg/435855
Теги:
Бишкек, Кыргызстан, женщины, мурал
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