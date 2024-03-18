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Эксперт: Ценность сотрудничества измеряется не только деньгами

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Председатель кабинета министров, руководитель Администрации президента Кыргызской Республики Акылбек Жапаров и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов ранее провели в Кашгаре трехсторонние переговоры с секретарем парткома Синьцзян-Уйгурского автономного района Ма Синжуем и ряд выездных проверок.

Эксперт Национального института стратегических исследований КР Бактыгулов дал интервью СМИ, в котором выразил свое мнение о значении этого визита, возможностях сотрудничества в сфере экономики и торговли между Кашгаром и Кыргызстаном и другими соседними странами.

Какова цель одновременного визита делегаций премьер-министров Кыргызстана и Узбекистана в Кашгар СУАР? Какие важные вопросы обсуждались на встрече?

- Одномоментный визит глав правительств Кыргызстана и Узбекистана в Кашгар СУАР имеет большое значение. Во-первых, в июне 2020 года, несмотря на пандемию COVID-19, была введена в эксплуатацию автомобильная магистраль Кашгар (КНР) - Ош (Кыргызстан) - Андижан (Узбекистан) - Ташкент (Узбекистан), ставшая частью мультимодального транспортного коридора.

31 октября 2023 года Госсовет КНР опубликовал План развития зоны свободной торговли в СУАР, которая предназначена для развития торговли со странами Центральной и Южной Азии. Как известно, такие зоны в Китае создаются для апробирования новых правил перед их распространением на всю страны, а также для создания условий для привлечения инвестиций и развития международной торговли. Зона свободной торговли в СУАР состоит из трех участков – Урумчи (134,6 кв.км.), Кашгар (28,48 кв.км.) и Хоргос (16,58 кв.км.). Участок в Кашгаре предназначен для развития международного логистического коридора между северо-западом КНР и соседними странами, развития экспортоориентированной экономики, легкой промышленности, сборочного производства и других трудоемких отраслей. Также в Кашгаре планируется развивать трансграничную электронную торговлю и создать базу дистрибьюции товаров в страны Центральной и Южной Азии.

Можно сказать, что Кашгар становится крупным логистическим, транспортным и производственным узлом. Потенциал сотрудничества просто огромный. Поэтому в декабре 2023 года в Бишкеке было подписано Рамочное соглашение о развитии торгово-экономического сотрудничества между Свободной экономической зоной "Нарын" КР и Комплексной бондовой зоной "Кашгар" КНР. И, конечно, крупнейшим проектом остается строительство железной дороги из Кашгара (КНР) через территорию Кыргызстана в Андижан (Узбекистан).

Как видим, имеется весьма широкий круг вопросов, представляющих совместный интерес по сотрудничеству с Китаем не только со стороны Кыргызстана и Узбекистана, но и других стран региона. Совместный труд и объединение усилий разных стран являются ключом для того, чтобы все участники этого процесса стали богатыми.

Какие возможности это привнесет в торгово-экономическое сотрудничество между Кыргызстаном и Кашгаром СУАР?

- Комплексный подход Пекина в области экономики, сочетающий достижения глобализации и развитие собственных сил, позволил использовать возможности международного капитала, зарубежных финансовых и технологических рынков для наращивания собственных внутригосударственных возможностей и ресурсов и тем самым обеспечить качественный рост экономики Китая. Об успехе такого подхода говорят данные МВФ – 1 процент экономического роста Китая приводит к увеличению уровня производства в экономиках других стран в среднем на 0,3 процента. В денежном выражении речь идет о сотнях миллиардах долларов США. Имеющаяся инфраструктура международной торговли в Кашгаре находится в самом начале своего пути. Первые соглашения подписаны в декабре 2023 года. Однако уже в ближайшей перспективе речь пойдет о десятках миллионов долларов в год. Эти цифры будут только расти.

Какую пользу принесет этот визит экономическому развитию между Китаем и Кыргызстаном и между Китаем и Центральной Азией?

- Три новые зоны свободной торговли (в Урумчи, Кашгаре и Хоргосе) предназначены для развития торговли со странами Центральной и Южной Азии. Поэтому Кыргызстан, используя свое преимущество, связанное с границей с СУАР, может извлечь "тройную" пользу. Во-первых, доход от реэкспорта товаров из Китая и в Китай. Во-вторых, размещение сборочных производств, логистических центров и других видов производств - продуктовых, информационных, сервисных в Кыргызстане для внутреннего потребления и на экспорт в другие страны. В-третьих, доход от транзита грузов в Китай и из Китая. Дело осталось за бизнесом. Однако следует отметить, что ценность сотрудничества измеряется не только деньгами. Экономическое сотрудничество между странами позволяет их народам лучше узнать и понять друг друга, и тем самым заложить основы долгосрочного сотрудничества, чтобы его плодами пользовались многие поколения граждан наших стран.

Источник: silunews.kg


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URL: https://www.vb.kg/435860
Теги:
Китай, Кыргызстан
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