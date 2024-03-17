Китайский флаг с пика Ленина возвращен на родину

Альпинизм - спорт для людей с активной жизненной позицией, который дает возможность познать свою сущность, свои физические и моральные возможности. Альпинизм также как никакой другой вид активного отдыха сплачивает людей со всего мира, закаляя не только физически, но и воспитывая чувство взаимовыручки.

Одной из таких сплоченных команд в далёком 1958 году стала группа советских и китайских альпинистов. Представители двух крупных держав решили покорить пик Ленина, который находится в средней части Заалайского хребта и является главной его вершиной. Китайская команда в составе Му Бин-со, Янь Дун-Ляна, Чуй Инь-Хуа, Гэ Лана, Ху-Му-Цина, Чень Саня, Ван Фу-Чжоу, Ван Фын-Жуна, Ван Цзя-Куя, Юй-Хэ, Юй Цай-Вэня, Чжан Цзин-Цзиня, Дэн Цзя-Шаня, Ши Цзиня, Пен Шу-Ли, Ян Юн-Чжуна, Лей Яо-Жуна и советская в составе альпинистов - В. Абалакова, Г. Аграновского, М. Ануфринова, Я. Аркина, П. Буданова, В. Буянова, Б. Бычкова, Е. Иванова, Г. Ильинского, И. Кахиани, В. Кизеля, К. Клецко, К. Кузьмина, Л. Лебедева, А. Овчинникова, П. Рахимова, А. Севастьянова, Ю. Троянова, Е. Тура, Н. Шалаева, М. Хершани водрузили тогда на пике Ленина государственные флаги СССР и КНР.

Спустя 50 лет, в 2008 году, в память об этом событии группа ветеранов альпинизма из Кыргызской Республики и Российской Федерации поднялась на пик Ленина. Они установили на самой сложной для восхождения вершине уже три государственных флага – Кыргызстана, России и Китая. Организовал тогда это памятное восхождение журналист Эркин Туралиев, который также стал одним из участников экспедиции.

Сегодня Эркин Туралиев от имени ветеранов альпинистского движения выразил желание передать эти флаги трем государствам, чьи граждане совершили этот подвиг в прошлом. Российский флаг уже уехал в Москву и там будет передан правительству России.

"Китайский флаг я уже передал посольству КНР в КР с просьбой передать этот флаг Председателю КНР Си Цзиньпину. Пусть этот флаг будет напоминанием гражданам Китая о подвиге их соотечественников в 1958 и 2008 годах. А самое главное - он станет свидетельством нерушимой дружбы между Кыргызстаном и Китаем", - сказал Эркин Туралиев.

ВРЕЗКА

Пик Ленина находится на высоте 7134.3 метра над уровнем моря, на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном.