Каково это – работать в суперкоманде? Стань частью О!

В этом году Мобильный оператор О! празднует 15 лет своей деятельности. О том, как живёт и работает огромный коллектив компании, рассказывает руководитель Службы по работе с персоналом Эркина Сарбашева.

15 лет назад в компании работало всего 36 человек, сегодня нас более 1400. Мы выросли в 40 раз!

О! объединяет порядка 97 подразделений в семи регионах страны и обеспечивает стабильную занятость для 2000 тысяч человек. Почти 400 работников – это сотрудники магазинов O!Store, более 170 операторов консультируют абонентов в контакт-центре.

Мы постоянно находимся в поиске людей, которые могут стать частью нашей команды. Профессионалы нужны всегда, поэтому мы ждём как опытных специалистов, так и тех, кто только начинает свою карьеру. Список актуальных вакансий мы публикуем на o.kg. Там же соискатели могут оставить свою заявку или отправить резюме по почте: hr@nurtelecom.kg.

В процессе подбора, кроме привычных собеседований, нами широко применяются онлайн-методы (тестирование, видеоинтервью), которые стали популярны после пандемии. Кстати, в период пандемии мы не прекращали расширение штата, несмотря на то, что 2020-й принёс много испытаний для рабочих процессов: "удаленку", маршрутные листы, комендатуру, маски. Компания росла, новые сотрудники усиливали наши позиции на рынке, а первые встречи и оформление кандидатов проходили онлайн.

В условиях режима чрезвычайного положения по-новому решались вопросы безопасности сотрудников о том, как добраться до работы операторам контакт-центра и консультантам офисов продаж и обслуживания, техническим специалистам, как защитить их от рисков. Всё это сотрудники О! выдержали достойно, а компания сделала всё возможное, чтобы сохранить коллектив и работа по обеспечению населения связью продолжалась.

Заботливо ведём через все этапы

Новых сотрудников мы не бросаем на произвол судьбы. Для каждого новичка составляется план адаптации для успешного прохождения испытательного срока. Интересные задачи, упор на инновации, гибкость в работе дают нашим сотрудникам возможность профессионально и карьерно расти.

Преимущества компании О!:

Помимо гарантированных льгот, включающих оплату больничных и различные виды отпусков, О! предлагает:

конкурентоспособную заработную плату, что первостепенно важно. конечно же, бесплатную мобильную связь. оплачиваемое обучение для новичков во многих подразделениях. специалисты, выполняющие узкопрофильные типы работ, обеспечиваются спец.одеждой, инструментами и средствами защиты. все разработчики оснащены мощными ноутбуками и всеми необходимыми в работе комплектующими. у нас современный офис, обставленный комфортабельной мебелью и оборудованный очистителями воздуха. В офисе очень зелено, много цветов, для комфорта сотрудников имеются кухни с бытовой техникой. здоровье сотрудников под надежной защитой: регулярно проводятся медосмотры, есть штатный медицинский работник. наши сотрудники получают привлекательные корпоративные скидки в различных заведениях и магазинах. прозрачная и понятная программа мотивации, включающая также годовой бонус по итогам работы всей компании.

Минимум бюрократии

В компании активно используется система электронного документооборота, позволяющая сократить использование бумаги. Широкое применение разнообразного программного обеспечения позволяет значительно оптимизировать бизнес-процессы и более эффективно использовать ресурсы компании.

Мы работаем с удовольствием

Среди коллег мы проводим значительную часть нашей жизни – можно сказать, что это наша вторая О!Семья. Мы дружим, проводим вместе досуг.

О! предоставляет сотрудникам возможность участвовать в массовых спортивных мероприятиях, организует собственные спортивные турниры, поддерживая идею ЗОЖ.

О! – команда профессионалов в самых различных сферах. Мы общаемся просто и открыто, уважаем друг друга и решаем задачи вместе. Ценим личность и вклад каждого отдельного сотрудника, но лишь все вместе мы меняем мир вокруг нас.

В О! у вас будет возможность расти, развиваться и быть уверенным в завтрашнем дне. Стабильный доход, карьерный рост, разнообразные интересные корпоративные мероприятия– то, что дает работа в О!. И если это вам подходит, присоединяйтесь.

Приглашаем вас в нашу команду!

Команду, которая является лидером в своей отрасли. Команду, которая всегда научит и поддержит. Команду, где работают сильные специалисты!

В О! будет интересно, стабильно и по-настоящему профессионально.

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