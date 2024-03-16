Электромобили стали главным трендом международного автосалона в Синьцзяне.

В городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района стартовал международный автосалон "3•15". Мероприятие привлекло нескончаемый поток посетителей.

Согласно отчетам, в этом году синьцзянский автосалон привлек более 100 автомобильных брендов, которые представили тысячи моделей, включая модели среднего, бизнес и премиум классов, а наиболее популярными моделями стали автомобили на новых источниках энергии. Сообщает "Жэньминь жибао" онлайн.