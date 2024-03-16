Общегородской субботник в Бишкеке стартует 23 марта

В связи с погодными условиями в городе Бишкек общегородской субботник состоится 23 марта 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

В рамках объявленного двухмесячника мэрия города Бишкек призывает организации и учреждения, независимо от форм собственности, и хозяйствующие субъекты проводить уборку и благоустройство на прилегающих территориях.

Отметим, что в городе Бишкек с 11 марта по 11 мая 2024 года объявлен двухмесячник по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории столицы.