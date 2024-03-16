Азербайджанское посольство в Бишкеке отметило Нооруз

В Бишкеке состоялось мероприятие, посвященное празднику Нооруз, организованное посольством Азербайджана. В этот особенный день гости собрались вместе, чтобы вместе разделить радость и веселье в связи с предстоящим праздником. Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Кыргызстане Латиф Гандилов радушно встречал каждого гостья. Во время мероприятия зазвучали мелодии традиционных песен, запомнились живые танцы и, конечно же, порадовали вкуснейшие блюда азербайджанской кухни, что сделало праздник еще более незабываемым.

Участники мероприятия поделились своими мыслями о празднике:

"Праздник Нооруз является одним из уважаемых для азербайджанского народа, а также почитаемым для наших братских стран. Здесь соблюдаются общие традиции и принципы. В этот день обновляется год, просыпается природа. В этот день люди многих народов наряжаются в красивую одежду, прощаются со всеми обидами. Важным элементом считается зажигание костра. Огонь уносит все плохое и отрицательное. Сегодня на праздник мы пригласили всех своих коллег из других посольств. Еще одной особенностью праздника в этом году стало совпадение его с священным праздником Рамазан. Принципы Рамазана и Нооруза практически одинаковы", - сказал посол Латиф Гандилов.

"Нооруз - это приближение весны, в это время люди объединяются, готовят вкусную еду, поздравляют друг друга. Весной начинается посевная работа - это большой праздник для мусульманского мира. Он объединяет людей разных национальностей и вероисповеданий. Мы также участвуем и в христианских праздниках. Любой межнациональный праздник объединяет всех людей", - отметил председатель правления Турецкой диаспоры Кыргызской Республики Атамша Дурсунов .

"Праздник Нооруз олицетворяет перемену, обновление природы. Этот праздник отмечается не только у тюрских народов, но и у персидских. У русских это масленица. В этот праздник я хотел бы пожелать всем добра и процветания. Азербайджанцы и кыргызы - это два близких народа. Мы можем понимать друг друга, так как многие слова похожи", - подчеркнул председатель азербайджанской диаспоры в Хансывар Бахшалиев.