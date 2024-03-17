В Пекине проходят соревнования в сфере антропоморфной робототехники

В Пекине проходят соревнования в сфере антропоморфной, или человекоподобной, робототехники. В мероприятии принимают участие китайские компании, эксперты, ученые и научно-исследовательские группы в области антропоморфной робототехники, которые занимаются исследованием и разработкой роботов, способных воспроизводить некоторые характеристики человека.

Конкурс охватывает четыре основных сектора: "базовые технологии", "ключевые продукты", "общественная поддержка" и "области применения человекоподобных роботов". Конкурс проводится в 19 направлениях, в числе которых алгоритмы управления всем телом, тактильные датчики, механические и "умные" руки, комплексные платформы для моделирования человекоподобных роботов, применение человекоподобных роботов в промышленном производстве и применение человекоподобных роботов в сфере обслуживания. В общей сложности в конкурсе принимают участие 116 проектов.