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Садыр Жапаров провел для прихожан Центральной мечети разговение

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- Бакыт Басарбек
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Президент Садыр Жапаров посетил Центральную мечеть имени имама Сарахси в Бишкеке, где совершил намаз и провел ооз ачар (разговение) для всех собравшихся. Об этом на своей странице в соцсети сообщил его пресс-секретарь Аскат Алагозов.

"Глава государства выступил с речью и поздравил мусульман со священным месяцем Рамазан.

Обращаясь к собравшимся, Садыр Жапаров призвал получать информацию о религии от ученых, обладающих специальными знаниями.

Наряду с этим президент выразил обеспокоенность ростом заболеваемости корью среди детей раннего возраста в стране, отметив, что по статистике большинство заболевших - это дети, которые не были привиты. В этой связи Садыр Жапаров отметил, что для здоровья детей и профилактики болезней важна вакцинация.

В завершение своего выступления Президент Садыр Жапаров пожелал, чтобы молитвы постящихся были приняты и услышаны Всевышним, а стране и кыргызскому народу - развития и процветания".


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URL: https://www.vb.kg/435873
Теги:
мечеть, Бишкек, Садыр Жапаров
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