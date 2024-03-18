Французский ученый раскрыл имена людей на фотографии с Курманжан-Даткой

В Бишкеке состоялась церемония передачи фотографий из Фонда Национального музея азиатских искусств имени Гиме (Франция) Национальному историческому музею и Центральному Государственному архиву кинофотодокументов Кыргызстана. Также в рамках данного мероприятия состоялась презентация книги "Необыкновенная встреча француза и кыргыза-Алай, 1906 год" под редакцией Гзавье Аллеза. Она организована посольством Франции совместно с Французским Институтом Исследований Центральной Азии (IFEAC).

Гзавье Аллез рассказал об истории создания своей книги:

"Книга "Необыкновенная встреча француза и кыргыза-Алай, 1906 год" рассказывает о встрече, произошедшей более 100 лет назад между французским ученым и полиглотом Полем Пеллио и сыном Курманжан Датки - Асанбеком. Все началось с того, когда я подарил Эмилю Тилекову, который готовил для фонда "Сорос" старые фотографии, обработанные в цвете. Одной из них была знаменитая фотография Курманжан Датки с Карлом-Густавом Маннергеймом в 1906 году. Редко упоминаемый французским ученым Полем Пеллио, который также присутствует на этом снимке. Это послужило отправной точкой моего исследования о французской научной экспедиции Полем Пеллио в Центральную Азию. Здесь необходимо отдать должное Французскому Институту Исследований Центральной Азии (IFEAC), который благодаря своей научной деятельности позволил мне и другим европейским исследователям провести исследование и встретиться с академическими кругами. Материалы и документы, касающиеся экспедиции, хранятся в Национальном музее азиатского искусства имени Гимэ. Обнаружение снимков об Алае во французском музее сразу вызвало мысль о необходимости передачи их Кыргызстану. В этой книге фотографии публикуются впервые. Французская экспедиция получила разрешение на пересечение Российской территории, чтобы достичь границы с Ирекештамом и добраться до Кашгара. Взамен научную экспедицию должен был сопровождать русский офицер, обязанности которого включали разведку на китайской территории по прибытию французской экспедиции. Пол Пеллио не хотел этого, но ничего не мог возразить в ответ. Выбор пал на военного служащего российской армии шведского происхождения Карла Густава Маннергейма. Все трое французских участников экспедиции – Поль Пеллио, Луи Вайян и Шарль Нуэт - изучали недавно открытую буддистскую цивилизацию в Китайском Туркестане, относящуюся к первому тысячелетию. Отчет об экспедиции, сделанный Пеллио для Академии изящных искусств, включен в эту книгу и представляет научную значимость. Экспедиция отправлялась по хорошо известному маршруту, основанному на древних маршрутах Шелкового пути, проходящем через Алайскую долину и ведущем в Кашгар. После царского завоевания в Центральной Азии многие европейские путешественники отправились открывать для себя эти далекие и малоизвестные регионы по этому маршруту, который также использовался торговыми караванами и паломниками.

Пеллио и его путники прибыли 29 июля в Ош и через месяц достигли Кашгара. Этот караван состоял из 24 вьючных лошадей, 5 седельных лошадей, 9 арбатов для перевозки 67 ящиков или 3 тонн различного снаряжения и провизии, включая ящик с шампанским. Во время экспедиции Пеллио угостил гостей шампанским Coste Folcher, которое он специально выбрал.

В 1906 году по этой дороге проехали путешественники со всего мира: английские журналисты, американские туристы, немецкие и русские востоковеды.

В своих рапортах Пеллио хотел подчеркнуть, что Алайская дорога богата священными и историческими местами, представляющими научный и туристический потенциал.

Фотография, которую мы вручили Национальному историческому музею, это первое свидетельство встречи Поля Пеллио с двумя сыновьями Курманжан Датки - Асанбеком и Мамытбеком. Асанбек сопровождал Пеллио и экспедицию от Гульчи до Иркештама.

Знание языков Пеллио и его скрупулезность позволили тесно пообщаться с Асанбеком. Любознательность Пеллио и его структурированность в записывании слов Асанбека делают эти страницы из путевых заметок Пеллио уникальными и исключительными документами о кыргызах начала 20-го века. Хотелось бы также прочитать или услышать слова Асанбека о встрече с Пеллио.

За время путешествия Пеллио и Асанбек установили дружеские отношения. Перед тем, как покинуть Алай, Пеллио поблагодарил Асанбека и подарил ему халат. В книге содержится много интересных фактов.

Известная фотография, сделанная Маннергеймом, где изображена Курманжан Датка. Автор фотографии не особо описал всех людей, которые были изображены на фото. Сидящий рядом с Курманжан Даткой - это ее внук, многим не удавалось узнать, кто он. Именно из дневника Пеллио можно узнать, что юношу зовут Маматалибек, сын Асанбека", - рассказал Гзавье Аллеза.

Книгу "Необыкновенная встреча француза и кыргыза-Алай, 1906 год" можете прочитать по следующей ссылке.