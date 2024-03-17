Погода
$ 89.47 - 89.77
€ 97.10 - 98.10

Садыр Жапаров в день памяти Аксыйских событий обратился к кыргызстанцам

254  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 17 марта, в день памяти Аксыйских событий, направил обращение к кыргызстанцам.

Приводим текст обращения Главы государства:

"Уважаемые соотечественники!

Ровно 22 года назад произошли Аксыйские события, которые привели к общей борьбе против авторитарной власти и стали первым политическим событием в новейшей истории Кыргызстана, унесшим жизни простых граждан.

Каждый год в этот день мы вспоминаем настоящих героев и чтим память аксыйцев, которые, не преклонив колено и не подчинившись семейно-клановому режиму, отдали свои жизни за целостность Кыргызстана, свободу народа и будущее демократического и открытого государства.

Герои Аксыйских событий стали примером мужества, воли к свободе и демократии. И мы твердо верим, что наше нынешнее и будущие поколения извлекут уроки из этой трагедии и будут стремиться к благополучной жизни.

Мы также помним события в Аксы и государство сделает все, чтобы оправдать надежды народа. Мы используем все возможности для развития нашей страны, – богатой недрами, с восхитительной природой, уникальной во всех отношениях, а также обеспечения благополучной жизни кыргызского народа, который многие века ценит и чтит свои традиции. Благодаря проводимым реформам последовательно решаются возникшие проблемы в ряде отраслей. Конечно, все это реализуется при поддержке нашего сплоченного народа.

Уважаемые кыргызстанцы!

Мы стремимся к светлому будущему и продолжим прилагать все усилия для укрепления государственности и процветания нашей страны. Я призываю вас жить в согласии, давать достойное воспитание и образование подрастающему поколению и вносить свой вклад в развитие государства. Только тогда мы сможем оправдать те жертвы и надежды перед теми, кто погиб за справедливость!

Пусть в Кыргызстане царит мир, стабильность и единство нашего народа!".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/435880
Теги:
аксыйские события, президент, Кыргызстан, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  