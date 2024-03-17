Садыр Жапаров в день памяти Аксыйских событий обратился к кыргызстанцам

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 17 марта, в день памяти Аксыйских событий, направил обращение к кыргызстанцам.

Приводим текст обращения Главы государства:

"Уважаемые соотечественники!

Ровно 22 года назад произошли Аксыйские события, которые привели к общей борьбе против авторитарной власти и стали первым политическим событием в новейшей истории Кыргызстана, унесшим жизни простых граждан.

Каждый год в этот день мы вспоминаем настоящих героев и чтим память аксыйцев, которые, не преклонив колено и не подчинившись семейно-клановому режиму, отдали свои жизни за целостность Кыргызстана, свободу народа и будущее демократического и открытого государства.

Герои Аксыйских событий стали примером мужества, воли к свободе и демократии. И мы твердо верим, что наше нынешнее и будущие поколения извлекут уроки из этой трагедии и будут стремиться к благополучной жизни.

Мы также помним события в Аксы и государство сделает все, чтобы оправдать надежды народа. Мы используем все возможности для развития нашей страны, – богатой недрами, с восхитительной природой, уникальной во всех отношениях, а также обеспечения благополучной жизни кыргызского народа, который многие века ценит и чтит свои традиции. Благодаря проводимым реформам последовательно решаются возникшие проблемы в ряде отраслей. Конечно, все это реализуется при поддержке нашего сплоченного народа.

Уважаемые кыргызстанцы!

Мы стремимся к светлому будущему и продолжим прилагать все усилия для укрепления государственности и процветания нашей страны. Я призываю вас жить в согласии, давать достойное воспитание и образование подрастающему поколению и вносить свой вклад в развитие государства. Только тогда мы сможем оправдать те жертвы и надежды перед теми, кто погиб за справедливость!

Пусть в Кыргызстане царит мир, стабильность и единство нашего народа!".