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Неделя значимых начинаний и преобразований. Гороскоп с 18 по 24 марта

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На этой неделе состоится важное событие весны. Солнце 20 марта переходит в зодиакальное созвездие Овен. День весеннего равноденствия, когда день равен ночи. Начинается астрономическая весна и стартует солнечный год. Неделя значимых начинаний и преобразований. Постарайтесь наиболее важные дела решить на этой неделе. Можно начинать бизнес, заниматься оформлением документов, совершать инвестиции и покупки. До субботы можно и признаваться в любви, решать накопившиеся проблемы с отношениях. Уже 25 марта Лунное затмение открывает коридор затмений, что может обострить имеющиеся недопонимания в отношениях.

Овен - скрытые знаки внимания положат начало амурным отношениям, а в давний семейный союз удастся внести новые нотки в звучание отношений. Поговорите с близким человек о главном, уже 25 марта состоится лунное затмение и злободневная тема может заявить о себе в конфликте. В течение недели многие изменится и в отношениях с сослуживцами, деловыми партнёрами. Предстоит кардинально поменять круг общения, по-иному расставить приоритеты, взявшись за новые дела и проекты,

Телец - возникшая тупиковая ситуация, требующая решения влиятельных людей или различных инстанций, получит положительное для вас развитие. Сменив тактику, вы получите необходимый и долгожданный результат. Сбросив с плеч хлопотное дело, вы насладитесь весной в приятной компании. Приглашение друзей или родственников наполнят жизнь радостными эмоциями, а свидания создадут гармонию в личной жизни.

Близнецы - сменившиеся планы откроют перед вами иные возможности, поначалу будет сложно принимать изменения в жизни, но поездки, деловые и дружеские встречи не оставят и тени сомнений в необходимости перемен. Результативно сложится визит в различные инстанции, а также разговор с руководством. Симпатия к вам и вашим достижениям позволит получить желаемые решения и оформить документы.

Рак - полученные сообщения вдохновят на свершения ради любимого человека и близких людей. Вы окажетесь на приятных мероприятия, получив гамму положительных впечатлений, совершите увлекательное путешествие, а если в поисках своей половинки, будьте готовы к знакомствам. Приложите усилия и в профессиональной сфере. Ваша настойчивость и расторопность позволит создать новые источники доходов, продвинуться по карьерной лестнице.

Лев - преодолев сомнения и страхи, вы будете готовы к созданию новых деловых и творческих союзов. Возникшие возможности потребуют от вас смелых решений, взамен вы сможете включиться в работу значимых проектов, направиться в судьбоносные поездки. Возможно и решение вопроса связанных с дальнейшим обучением. Порадуют также финансовые поступления и покупки. Решение руководства будет в вашу пользу, благодаря чему вы получите долгожданные документы, либо назначение на новую должность.

Дева - решение финансовых вопросов потребует нестандартных ходов, но осмелившись на них, вы сумеете перевесить чашу весов в свою сторону, обеспечив себя доходами благодаря созданным новым источникам. Состоятся встречи, которые возродят дружбу, а поездки ускорят долгожданные встречи. Обратите на знаки внимания, возможно вы встретили свою судьбу.

Весы - время потребует оригинальных и смелых решений. Озвучив, возникшие у вас идеи, вы сумеете заинтересовать ими как деловых партнёров, так и клиентов, что поднимет вас на новый уровень развития, а заодно и увеличит доходы. Справившись с этой задачей, вы освободите время для заботы о красоте и здоровье, что даст положительные плоды в самое ближайшее время.

Скорпион - в личной жизни наступит самая настоящая весна. Полученные романтические сообщения вдохновят вас на свершения для любимого человека и жизнь наполниться удивительными, приятными событиями. Объяснившись в чувствах, вы приблизитесь к созданию семьи, либо спасёте брак, если он переживает кризис. Вы станете частым гостем на всевозможных застольях. В переменах нуждается и сам дом. Возникшие планы по ремонту или строительству, осуществятся.

Стрелец - ревизия планов и отношений позволит начать деловое и дружеское общение с чистого листа, преодолеть профессиональный кризис роста и понять в чём причина разлада в личной жизни. Принимая изменения вы не потратите время даром в попытке удержаться в прошлом. Справившись с преобразованиями, вы улучите время для того, чтобы просто побыть дома, поваляться в кровати, посмотреть сериал. Найдутся время и посещения спа салонов.

Козерог - для вас начинается пора романтики и любви. Вами будут восторгаться, да и у вас будет кому делать комплименты. Вас ожидают развлекательные поездки, свидания и вечеринки. Расширится и круг дружеского общения. Из вашего виду не ускользнут дела дома и собственного дела. Возникшие идеи помогут преобразовать дом, а также придать развитие своему бизнесу.

Водолей - вы станете генератором идей, к которым не только прислушаются, но и полностью поддержат. Меняетесь сами, меняйте взаимоотношения. Сделанные шаги оправдают себя в долгосрочной перспективе. Финансовое положение также улучшится, что позволит сделать важные и значимые покупки. Решения по смене интерьера а доме, а также собственного имиджа также откажутся интересными.

Рыбы - вдохновлённые весной, вы вряд ли усидите дома. Практически всё время будет занято поездками, участием в различных мероприятиях, общениям с друзьями и , конечно, свиданиями. Вы получите огромное количество ярких впечатлений и вам будет о чём рассказать. Всё это требует денег, а потому вы приметесь продумывать стратегию по росту дохода. И у вас всё получится.

Астролог Андрей Рязанцев


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Теги:
астрология, Андрей Рязанцев
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