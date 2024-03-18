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У российского школьника в руках взорвался мобильный телефон

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В городе Боровичи (Новгородская область) серьезно пострадал подросток, в руках которого взорвался мобильный телефон. Как сообщили SPB.KP.RU в пресс-службе городской администрации, инцидент произошел 15 марта.

- Подросток получил тяжкие телесные повреждения и был госпитализирован в ГОБУЗ "Боровичская ЦРБ". Причиной стал взрыв мобильного телефона в руках мальчика во время сна, - уточнили в мэрии.

В администрации обратились к горожанам с просьбой соблюдать меры безопасности при использовании мобильных: не пользоваться телефоном в ванной, в случае перегрева – отключать от сети.

Как ранее сообщал SPB.KP.RU, в Петербурге подросток пострадал после конфликта с неизвестным. Ночью на трамвайной остановке мужчина распылили в лицо школьнику перцовый газ из баллончика. У молодого человека диагностировали ожоги глаз.


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URL: https://www.vb.kg/435883
Теги:
Россия, школа
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