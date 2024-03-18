Первые данные ЦИК: Путин набирает более 87 процентов голосов

Владимир Путин набирает 87,32% голосов на выборах президента России, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 99,65% протоколов.

У Николая Харитонова 4,30% голосов, Владислава Даванкова - 3,82%, Леонида Слуцкого - 3,20%.

Общая явка, по данным на 20:37, составила 74,22%.

Предварительный результат Путина - рекордный в истории современной России. В 2018 году он набрал на президентских выборах 76,69%, в 2012-м - 63,6%. Дмитрий Медведев в 2008 году победил с результатом 70,28%. В 2004 и 2000 годах Путин лидировал с 71,31% и 52,9% соответственно. В 1996 году Борис Ельцин победил во втором туре с результатом 53,82%.

По предварительным данным, на этих выборах Путин получил в новых регионах от 88 до 95 процентов голосов.

Среди избирателей, воспользовавшихся дистанционным электронным голосованием, Путин набирает 87,4% голосов без учета Москвы и Калининграда. В столице по ДЭГ он набирает 89,1%.

Замминистра внутренних дел Александр Горовой заявил, что ведомство не выявило нарушений законодательства, которые могли бы повлиять на итоги выборов.

Источник: РИА Новости