Погода
$ 89.52 - 89.77
€ 97.10 - 98.10

Первые данные ЦИК: Путин набирает более 87 процентов голосов

173  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Владимир Путин набирает 87,32% голосов на выборах президента России, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 99,65% протоколов.

У Николая Харитонова 4,30% голосов, Владислава Даванкова - 3,82%, Леонида Слуцкого - 3,20%.

Общая явка, по данным на 20:37, составила 74,22%.

Предварительный результат Путина - рекордный в истории современной России. В 2018 году он набрал на президентских выборах 76,69%, в 2012-м - 63,6%. Дмитрий Медведев в 2008 году победил с результатом 70,28%. В 2004 и 2000 годах Путин лидировал с 71,31% и 52,9% соответственно. В 1996 году Борис Ельцин победил во втором туре с результатом 53,82%.

По предварительным данным, на этих выборах Путин получил в новых регионах от 88 до 95 процентов голосов.

Среди избирателей, воспользовавшихся дистанционным электронным голосованием, Путин набирает 87,4% голосов без учета Москвы и Калининграда. В столице по ДЭГ он набирает 89,1%.

Замминистра внутренних дел Александр Горовой заявил, что ведомство не выявило нарушений законодательства, которые могли бы повлиять на итоги выборов.

Источник: РИА Новости


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/435884
Теги:
Владимир Путин, выборы, Россия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  