В Бишкеке лже-милиционеры вымогали деньги у работниц интим-услуг. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, в милицию поступила информация о том, что в Бишкеке на протяжении долгого времени действует устойчивая организованная преступная группа, организатором которого является парень по имени "Ы.", ранее неоднократно судим. Члены престгруппы представлялись сотрудниками милиции, показывая заранее подделанное служебное удостоверение и оружие неустановленной марки. Прикрываясь проводимым профилактическим мероприятием под предлогом рейда "Притон-Бабочка" систематически вымогали деньги у девушек предоставляющих интимные услуги. Указанные лица получают денежные средства наличными, в некоторых случаях - переводом на приложение М-БАНК или другими банковскими операциями.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 208 (вымогательство) УК КР.

При проведении следственных и оперативно-розыскных мероприятий были задержаны граждане И.Ы., 1995 года рождения, А.Э., 2002 года рождения, И.А., 2003 года рождения и Э.А., 1995 года рождения, которые были водворены в ИВС.

Помимо этого, у одного из подозреваемых лиц обнаружно и изъято служебное удостоверение и назначена соответствующая экспертиза. Также проверяется на причастность в совершении других фактов преступлений.

Расследование уголовного дела продолжается.