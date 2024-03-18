Фонд "Сорос Кыргызстан" обвиняют в нарушении закона и авторских прав

Фонд "Сорос Кыргызстан" оказался замешан в скандале, связанном с нарушением прав на интеллектуальную собственность. Исковое заявление поступило недавно в Первомайский суд Бишкека. Причиной разбирательства стали опубликованные в одном из календарей, приуроченных к 25-летию деятельности организации, картины отечественных художников старшего поколения. Изданное "творение" разошлось не только печатной, но и электронной версией по всему миру.

Тогда на шестой странице майской версии календаря появилась картина "Ковровщицы", датированная 1959 годом, известного художника Федора Михайловича Стукошина.

Казалось бы, реклама шла на "ура", если бы не один нюанс - сын советского художника Виктор Федорович еще в 1974 году, согласно закону, унаследовал авторские права на все произведения своего отца, а в 2015 году зарегистрировал их в "Кыргызпатенте". Это касается и картины "Ковровщицы", столь активно тиражируемой Фондом под "соусом" своей деятельности.

Есть в этом деле и другая занимательная деталь. Открытое посягательство на интеллектуальную собственность шло с согласия руководства музея изобразительных искусств им. Г. Айтиева, что тоже указывается в иске. Последний заключили договор (№34) с Фондом "Сорос-Кыргызстан" на использование цифровых экземпляров произведений кыргызских художников, в том числе и на "Ковровщицы" художника Ф.М. Стукошина с Фондом "Сорос Кыргызстан".

В исковых документах, предоставленных изданию VB.KG родственниками автора картин, указывается, что руководству музея изначально было известно о нарушении закона.

"Оригинал картины был приобретен музеем в 1959 году на основании закупочной комиссии Минкультуры Киргизкой ССР. Но исключительные авторские права на полотна Стукошина никогда не приобретались. То есть, музей не имел право распоряжаться имущественными авторскими правами, а также заключать договора с третьими лицами о предоставлении прав на использование произведений художника", - отмечается в документах.

Подобный прецедент далеко не безобиден, как кажется на первый взгляд. Западное НПО не просто нарушило закон, а намерено ассоциирует свою деятельность через свои календари и картины кыргызских художников с нашей республикой. С чем в корне не согласны и родственники известного художника.

Есть еще один важный факт, но уже со стороны музея им. Г.Айтиева, о котором упоминается в иске. Представители художественного учреждения, якобы не только угрожали родственникам Стукошина и требовали прекращения каких-либо разбирательств, но и оказывали противодействие в защите нарушенных прав, поскольку, как утверждают родственники, за музеем имеются и другие случаи посягательств на авторские права художника. В итоге разбирательств пожилой сын автора картин Виктор Стукошин оказался в кардиологии в тяжелом состоянии - имеется выписка из кардиологического института, где указано: поступил в тяжелом состоянии. Этому имеется и медицинское подтверждение. Но даже после этого, ни Фонд, ни музей не отозвали и не признали свои нарушения.

Доведенные до отчаяния родные художника вынуждены доказывать свою правоту в суде. Сумму компенсации от музея и Фонда они оценили в 6 млн. сомов. Но она может быть увеличена по результатам окончания оценочной экспертизы. Также Фонд "Сорос Кыргызстан" должен будет на своем сайте разместить информацию о нарушении авторских прав, указать, кто на самом деле является обладателем имущественных авторских прав на картину "Ковровщицы" и, наконец, удалить ее изображение из своего календаря.

Самое примечательное. Истцы, в связи с длительными нарушениями их авторских прав и нежелания НПО организации несколько лет услышать их законные просьбы, требуют заблокировать доменное имя Soros.kg, то есть полностью запретить деятельность сайта Фонда на территории республики.

Судебное заседание по делу назначено на сегодня. Хочется верить, что процесс (особенно с учетом принятого в третьем чтении закона "О НКО") будет максимально объективным. Редакция VB.KG, в свою очередь, берет это дело под личный контроль.

Напомним, русский советский художник-живописец, педагог, член Союза художников СССР, один из основоположников профессионального киргизского изобразительного искусства. Участник Великой Отечественной войны, ветеран-панфиловец. Ф. М. Стукошин оставил творческое наследие во всех жанрах живописи, общий реестр его работ насчитывает более трёх с половиной тысяч произведений, 61 из которых находится в собрании и постоянной экспозиции Кыргызского национального музея изобразительных искусств им. Г. Айтиева. Многие работы хранятся в Омском областном музее изобразительных искусств им. М. А. Врубеля, а также находятся в музеях, галереях и частных собраниях многих стран мира.

В 2020 году наследниками художника был основан фонд, целью которого является сохранение и развитие культурного наследия Стукошина Фёдора Михайловича.