Сборная КР по вольной борьбе завоевала 4 медали в Армении

Члены национальной сборной Кыргызстана по вольной борьбе завоевали 4 медали (1 серебряную и 3 бронзовые) на международных соревнованиях, посвященных памяти Льва Варданяна, прошедших в Ереване (Армения). Об этом сообщает пресс-служба Департамента физической культуры и спорта.

По ее данным, Билал Шарип уулу выступавший в весовой категории до 65 кг, завоевал серебряную медаль, а Владислав Никандаров (57 кг), Канат Керимбеков (70 кг) и Алинур Тахиров (79 кг) заняли 3-е место.

Отметим, что 15-17 марта в Ереване прошли Международные соревнования по вольной борьбе, посвященные памяти заслуженного тренера Армении Льва Варданяна, в которых приняли участие более 140 спортсменов из 9 стран.