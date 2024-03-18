Как будет проходить персонификация номеров, начиная с 1 апреля?

С 26 марта 2024 года в силу вступят новые "Правила оказания услуг подвижной радиотелефонной связи", которые были утверждены постановлением кабинета министров от 25 сентября 2023 года.

Что это значит для абонентов?

Изменения касаются только SIM-карт, купленных с 1 апреля 2024 года. SIM-карту, как и раньше, можно будет купить только с паспортом, только теперь зарегистрировать номер на себя будет ещё проще – онлайн в мобильном приложении любого сотового оператора и без похода в отделение оператора связи.

Что будет если не привязать новую SIM-карту к паспортным данным?

До момента успешной регистрации номера с паспортом услуги связи на новом номере будут ограничены. Будут доступны только звонки в контакт-центр оператора, а также Интернет только для загрузки мобильного приложения самого оператора и прохождения процедуры персонификации.

Как выглядит процедура самостоятельной регистрации номера?

При активации новой SIM-карты абонент получит SMS со ссылкой на скачивание мобильного приложения оператора. После загрузки приложения абонент регистрирует номер на свой паспорт, следуя инструкциям, и получает полноценный доступ ко всем услугам связи.

Что делать тем, у кого телефон кнопочный и нет возможности установить приложение?

Тем, кто не справится самостоятельно с регистрацией номера, а также владельцам кнопочных телефонов провести персонификацию номера помогут сотрудники операторов связи в офисах продаж и обслуживания. При наличии паспорта.

Для чего необходима привязка номера к паспортным данным?

Привязка SIM-карты к паспорту необходима, чтобы обеспечить безопасность личных данных. В частности, если владелец номера использует его для регистрации и входа в такие сервисы, как онлайн-банкинг, портал цифровых госуслуг, рабочая почта, мессенджеры, аккаунты в соцсетях. Регистрация SIM-карты защитит личную информацию от мошенников, а при утере SIM-карты или телефона, поможет проще восстановить номер.