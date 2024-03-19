Кыргызскому генералу пишут все

В конце февраля глава кыргызского кабмина Акылбек Жапаров то ли в шутку, то ли всерьез процитировал некоего своего знакомого аксакала. Речь шла о правильной кадровой политике президента. По словам аксакала, окультуренным и облагороженным мудрым Акылбеком Усенбековичем, Садыр Жапаров назначил его, Акылбека, туда, где нужен ум. А туда, где требуется кнут, - назначили Камчы. Вот такая интересная игра с именами и не только.

Если идти еще дальше, у председателя ГКНБ не одно лишь имя идеально подходит его должности и роду занятий. Фамилия у генерала Ташиева тоже весьма "силовая". О ней глава кабмина то ли не вспомнил, то ли поостерегся произносить ее всуе.

Генерал Ташиев – действительно одна из мощнейших фигур на кыргызском политическом олимпе. Очень много в стране народу, который наверняка видит Камчыбека Кыдыршаевича в своих ночных кошмарах. Неслабо бескомпромиссная камча посекла тех, кто долгое время считался и почитался в качестве криминального авторитета, а также тех "небожителей", которые мало чем отличаются от воров и бандитов.

Однако равна ли акылбековская шутка известной поговорке "Сила есть – ума не надо"? Действительно ли президент Садыр Жапаров так узко распределил роли и обязанности: направо – умный, налево – сильный?

Вот тут явная неувязка и нестыковка.

Ни одному акылу (в смысле мудрецу) до последнего времени не удавалось свести на нет кыргызско-таджикское противостояние, решив вопрос с границей. Два братских народа так и конфликтовали бы вплоть до полного взаимного истребления, если бы не появился человек, который взял на себя смелость и обязанность разобраться с приграничными проблемами. Тут уж в ход пошли не кнут и не камень, а самая настоящая рассудительность, логика, аналитика. Ну и дипломатия, куда же без нее. Шаг за шагом, метр за метром – в спокойной, дружественной обстановке – согласовываются границы, и все дальше отодвигаются причины и поводы для столкновений.

Это – только один пример. Можно вспомнить и другие моменты, когда генерал "Камнев" проявлял себя не только как Камчы, но и как Акыл.

Сила без ума грозит разрушениями и бедами. Ум без силы тоже не дает в итоге ничего хорошего. В идеале должна быть гармония. Ташиев не идеален. Но есть в нем некая эстетика силы, приправленной дозой рассудительности и здравого смысла. Поэтому одни его боятся (и правильно делают). Другие же видят в нем того, кто решит любую сложную проблему. И обращаются к нему с такими просьбами, с которыми следовало бы идти совсем в другие инстанции.

У Ташиева есть еще одно редкое в наше время качество. При всей своей мощи и несокрушимости он умеет слушать и слышать. Умеет сопереживать. Может в ответ на отчаянное письмо построить дом и отдать его многодетной семье. Просто так, за спасибо. Может в канун мусульманских праздников призывать людей к доброте и милосердию. Суровый генерал без страха и упрека, "кнут", поставленный президентом туда, где надо жестко наводить порядок, финансирует строительство мечетей и оборудует в школах компьютерные классы…

Кроме милосердия, Ташиев много говорит о справедливости. Для него это больше, чем просто слово. Открыто делится с народом планами по преобразованию и переустройству общества, когда (и это для него, пожалуй, на первом месте) все будет устроено по справедливости. Можно верить или не верить в возможность построения такого государства, но не верить в искренность самого Ташиева – нельзя.

Это первый в истории Кыргызстана глава спецслужб, который постоянно на виду. Постоянно занят делом, причем не только своими непосредственными делами, которыми велят ему заниматься должность и положение. Кроме задач по обеспечению госбезопасности он ежедневно решает массу других задач. Больших и маленьких, часто не задумываясь, в его ли это компетенции.

В середине прошлого века колумбийский писатель Габриэль Гарсиа Маркес опубликовал повесть "Полковнику никто не пишет". Повесть эта – о том, как всеми забытый человек целыми днями ждет и никак не дождется письма. Камчыбек Ташиев – не полковник, а генерал. И ему пишут. Все, всегда и отовсюду. Просят, жалуются на беззаконие или несправедливость. Он не отмахивается. Понимает: кому многое дано, тот больше и тратит. И речь сейчас не о деньгах.