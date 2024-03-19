Главу кабмина беспокоит ограниченное использование кыргызского языка в Сети

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с вице-президентом компании Open AI Арка Даром. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Глава кабмина отметил, что правительство всячески поддерживает кыргызстанские стартапы, занимающиеся развитием искусственного интеллекта. Он рассказал о приобретении в прошлом году суперкомпьютера в целях обучения искусственного интеллекта распознаванию кыргызского языка и дальнейшего развития языка.

"Как премьер-министра, меня беспокоит, что кыргызский язык пока не так распространён в цифровом мире. Я считаю, что языки, которые не будут оцифрованы, настигнет та же участь что и языки, которые не имели письменность, они исчезнут. Для нас сохранение и развитие кыргызского языке является вопросом национального суверенитета", - сказал он.

Акылбек Жапаров подчеркнул готовность кабинета министров к долгосрочному сотрудничеству с Open AI.

"Мы готовы выступить площадкой для тестирования и пилотирования инновационных технологий вашей компании. Мы сейчас делаем решительные шаги в сфере цифровизации государства и готовы использовать искусственный интеллект в реформе государственного управления", - сказал он.

Вице-президент компании Open AI Арка Дар в свою очередь выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству, обмену опытом в развитии проектов с использованием искусственного интеллекта.

"Отрадно, что правительство Кыргызстана очень заинтересовано в развитии проектов с использованием искусственного интеллекта. Наша команда готова к плодотворному сотрудничеству", - сказал он.