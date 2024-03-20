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За последние годы в КР наблюдается самая низкая рождаемость среди стран ЦА

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Департамент регистрации населения при Министерстве цифрового развития КР в 2023 году зарегистрировал 145 тысяч 977 заявлений о рождении ребенка. Количество родившихся в стране падает, начиная с 2019 года, тогда родилось 174 тысячи 484 малыша, в 2020 году родилось 158 тысяч 112 ребенка, в 2021 году – 150 тысяч человек и в 2022 году – 150 тысяч 225 человек. Такие данные приводятся в Миграционном ежегоднике: Центральная Азия и Россия – 2023 "Формирование миграционных политик в странах ЦА и РФ в современных условиях".

В исследовании отмечается, что на сегодняшний день тренд по снижению рождаемости в КР стабилен, и рождаемость в стране останется самой низкой в регионе. Однако, по сравнению с 2021 годом, в период 2022-2023 годы в стране резко упала смерность. Так, если в 2021 году она составляла 38 тысяч 875 человек, то в 2022 году этот показатель был равен 31 тысяче 401 человек и в 2023 году – 31 тысяче 500 человек.


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URL: https://www.vb.kg/435913
Теги:
рождаемость, Кыргызстан
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