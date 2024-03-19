Асель Оторбаева: Никакого рейдерства не было

Бывший учредитель ИА "24.kg" Асель Оторбаева на своей странице в соцсети заявила, что никакого рейдерства не было:

"1. Решение покинуть пост и агентство было принято более года назад. По семейным обстоятельствам и в связи с проблемами со здоровьем. Первой, кто об этом узнал, подчеркиваю, первой, была Махинур. Более того, мною ей было предложено возглавить 24 кг. Махин попросила время на обдумывание. Потом мы несколько раз возвращались к этой теме. В итоге она отказалась, честно сказав, что боится руководящего поста.

2. Весь редакторат, главбух и директор отдела рекламы были проинформированы о моих намерениях более полугода назад, где-это в конце лета 2023. Сказала им, что рассматриваю три варианта - продажа, передача в доверительное управление или просто повесить замок, если не получится что-то из первых двух вариантов.

3. Никакого рейдерства не было.

4. Как в "учредителях" оказалась Шерипбаева - разбираюсь с Минюстом.

5. Учредителем стал всем вам известный журналист Алмаз Турдумаматов. Почему? Знаю его давно. Он ранее работал у меня редактором кыргызской версии сайта. Имеет опыт взаимодействия с госорганами, что в работе топ-менеджемента немаловажно. Двуязычный, что тоже более чем актуально. Воспитанный, образованный, интеллигентный.

6. Переговоры мы вели долго. Они притормозили в связи с обысками и абсурдным обвинением нас в пропаганде войны. Все, что связано с делом, это мои проблемы. Они не касаются нового владельца. Пока работаю с Алмазом для плавного перехода. Когда уйду окончательно - решу попозже, в зависимости от состояния здоровья.

7. Домыслы и фантазии оставьте для других персон и тем. Взбудоражили коллектив. Позвольте нам работать в штатном режиме.

8. Речи об изменении редакционной политики не было и нет, и не будет, надеюсь. Мы никогда не были оппозиционным изданием. Мы никогда не были провластных изданием. Мы старались и стараемся давать сбалансированную информацию. А если чиновники не могут связать двух слов и ответить на простые вопросы, да, мы продолжим об этом писать тоже.

Пожалуйста, не надо мне звонить с просьбами сняться в ваших новостях. Я не звезда телеэкранов, никогда не стремилась к такой "популярности". Меня после ваших сюжетов и так на улице узнают ))

Все, что хотела сказать - сказала. Остальное - это наши внутренние дела. Пожелайте Алмазу удачи.

Махинуре желаю создать свой проект, запустить его ярко, профессионально, лучше, чем все имеющиеся сейчас, и чтобы он проработал, как минимум 18 лет", - написала Асель Оторбаева.