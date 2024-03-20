Что говорят и пишут о российских выборах в странах ЦА и мира

"ВЭС 24" собрал информацию о том, что говорят и пишут о российских выборах в разных странах мира

Центральная Азия: Дружеские пожелания и стремление двигаться в одном русле

Как только ЦИК и международные наблюдатели за ходом выборов президента РФ сообщили и подтвердили, что волеизъявление в РФ прошло без нарушений и с соблюдением всех норм избирательного права, Путину стали поступать поздравительные телеграммы.

Первыми от лидеров ЦА – Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана. Причем, как стало известно позже, со многими из них Путин поговорил по телефону. В словах лидеров ЦА была благодарность за тот курс, который взяла Россия в отношении своих союзников.

"Садыр Жапаров поздравил Владимира Путина с убедительной победой на прошедших президентских выборах, отметив, что это является ярким свидетельством высокого признания и поддержки российским народом мудрой политики и самоотверженного труда по укреплению государственного суверенитета, повышению благосостояния населения, проведению самостоятельной, независимой и открытой внешней политики Российского государства", – заявил представитель пресс-службы главы Кыргызстана.

Жапаров высказал уверенность, что совместное партнерство между Кыргызстаном и Россией "и впредь будет способствовать развитию всего комплекса межгосударственного взаимодействия в приоритетных сферах".

Ранее "ВЭС 24" приводил слова поддержки других лидеров ЦА, а также политологов и экспертов. Что общего в словах президентов? Главное, что это закономерная победа, связанная и с доверием населения, и с тем курсом, который действительно последовательно ведет РФ в странах ЦА и СНГ.

Заметьте, этот внешнеполитический курс основан на доверии и, как справедливо отметил Токаев, "на взаимовыгодной пользе". Никто ни от кого ничего не требует, а вот развивать экономику и гуманитарное сотрудничество – пожалуйста.

Конструктивно высказались о победе Путина и казахстанские политологи. Так, по мнению казахстанского политолога Талгата Калиева: "Победа Владимира Путина – это предсказуемость и продолжение тех стратегических линий, которые у нас в настоящее время реализуются. Это продолжение дружбы между нашими лидерами, продолжение того доверия, которое сложилось, и всех реализуемых проектов, в том числе в многостороннем и двустороннем форматах".

А как на политические события России откликнулись на Западе? Собственно говоря, сенсаций не произошло. Провокаций, судя по словам руководителя российского ЦИК, было великое множество: это и "упавшие сайты", и атаки беспилотников. Как отметил Владимир Путин, такая реакция Запада была предсказуема и ожидаема:

"А вы что хотели, чтобы они встали и аплодировали? Они же борются с нами, причем вооруженным путем. Они же [Запад] ставят перед собой цель сдерживать наше развитие. Конечно, они будут говорить вам все, что угодно", – сказал Путин.

И что же писали ведущие западные СМИ о выборах в России?

"Угроза для Европы и Украины"

Западные издания назвали прошедшие российские выборы "еще большей фикцией", чем предыдущие, поскольку "большинство реальных соперников" Путина находятся "в изгнании", под стражей или мертвы.

"Пятый срок Путина представляет собой угрозу для Европы и мира", – говорится в редакционной статье FT. Единственным фактором, который может "помешать пятому сроку Путина продлиться до шестого", издание считает провал российской военной операции на Украине. Для этого Западу нужно "более эффективно обеспечивать соблюдение санкций" и убедить развивающиеся страны в необходимости их соблюдать.

"Путин собирается использовать свой новый шестилетний срок для дальнейшего укрепления контроля над российской политикой и продолжения военных действий на Украине", – считает The New York Times (NYT).

За победу Путина досталось Си и Ким Чен Ыну

Американский телеканал CNN попытался спрогнозировать, что победа Путина значит для его союзников и для всего мира:

"Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и другие лидеры, которым выгодно, чтобы Путин отверг мировой порядок, возглавляемый Западом, будут радоваться его победе.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын недавно встретился с Путиным во время визита в Россию. Для Кима это укрепление связей – серьезная возможность поддержать свою испытывающую трудности экономику в условиях тесной кооперации между США и Южной Кореей. Пострадавшее от санкций правительство Ирана, которое расширяет свое сотрудничество с Россией, также выигрывает от того, что Путин и дальше будет находиться у власти. Даже Индия, которая выстраивает отношения с США, извлекает пользу из торговли с Россией, особенно в сфере энергоносителей", – пишут аналитики издания.

Судя по всему, заокеанские эксперты стали разбираться в понятии "многополярный мир" и наглядно продемонстрировали, чем миру "чревата" победа Путина. Во всяком случае, с экономической точки зрения, курс взят правильный и он будет продолжен. А опасения коллективного Запада… ну так надо сначала ответить на вопрос: "А что такое мировой порядок, кто и когда его установил?", а потом рассуждать об итогах выборов.

"Коллективный запад" опять просчитался. Никто не мог и представить масштаб коллективной поддержки российского лидера среди населения страны. Не входит это в воображение аналитиков, так же как не ожидали они увидеть на Западе толпы россиян, готовых проголосовать за Путина минувшим воскресеньем.

Выбор сделан. Дай Бог, чтобы население США так же проголосовало за Байдена – президента, которому искренне симпатизирует Путин.